Homem percebe furto de carne de gado após ver urubus rodeando pasto no Vale do Itajaí

Um homem constatou um furto de carne de gado após encontrar os restos mortais do animal nesta quinta-feira, 22, em Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, que registrou a ocorrência por volta de 12h30, o dono deu falta do animal, que era uma novilha, e observou alguns urubus rodeando o pasto.

Quando foi procurar o animal, ele se deparou com os restos mortais, sendo o couro e as entranhas. Os criminosos romperam a cerca elétrica e, de acordo com a PM, foi possível ver o caminho que eles fizeram para carregar a carne do animal.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrência do caso foi registrado. Além disso, a situação foi encaminhada para Polícia Civil.

