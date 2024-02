Vendedor de comércio varejista lidera ranking de profissões mais contratadas em Brusque em 2023; confira dados

Um levantamento feito pelo jornal O Município a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou as profissões que mais foram contratadas em Brusque em 2023.

Segundo o Caged, em 2023 foram contratadas 29.552 pessoas. As profissões citadas ocupam primeiro lugar nas contratações de cada um dos oito grandes grupos que são estipulados, que são: trabalhadores da produção de bens e serviços industriais; dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados; de serviços administrativos; de serviços de reparação e manutenção; agropecuários, florestais e da pesca; técnicos de nível médio; profissionais das ciências e das artes; membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes; vendedores do comércio em lojas e mercados.

A profissão que lidera o ranking de contratações é vendedor de comércio varejista, somando 2.149 contratações.

Em seguida, no segundo grupo, de trabalhadores da indústria, está a função de alimentador de linha de produção, para a qual foram contratadas 1.044 pessoas. Este é o último cargo para que mais de mil pessoas foram contratadas em 2023.

No setor de serviços administrativos, a função mais contratada é de operador de caixa, totalizando 953 contratações. A profissão de técnico de enfermagem soma 325 novas admissões.

No setor de manutenção e reparação a profissão mais contratada foi a de mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares, com 117 empregos, e no setor de ciências foi enfermeiro, com 113 contratações.

Avaliação

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque (Sindilojas), Marcelo Gevaerd, afirma que o comércio ser uma das profissões mais contratadas se deve ao fato da forte tradição histórica que Brusque possui no setor comercial.

“Com o título de capital da pronta entrega, nosso comércio é reconhecido como referência em todo o estado de Santa Catarina. Aqui, promovemos o turismo de negócios, recebendo visitantes de diversas cidades e estados, que vêm fazer suas compras conosco. O comércio atacadista e varejista, presente em nossas rodovias, no Centro da cidade e nos bairros, demonstra a vitalidade desse setor”, diz.

Profissão acessível

Ele conta que, por causa desta tradição, o setor emprega profissionais de todas as idades, tornando-se uma profissão altamente acessível e inclusiva.

“O comércio é um campo diversificado, abrangendo desde pequenos empreendedores até grandes corporações, e oferece uma ampla variedade de funções, como vendas, atendimento ao cliente, gestão de estoque, marketing e contabilidade. É por isso que esse setor proporciona oportunidades para pessoas com diferentes formações e origens, permitindo que ingressem e progridem em suas carreiras com base em seu esforço, habilidades e dedicação”.

Rotatividade do setor

Marcelo diz que o setor é marcado pela rotatividade, mas que ela não deve ser vista de forma negativa, pois reflete a dinâmica do mercado.

“Ela [rotatividade] é influenciada por diversos fatores, como o desejo do profissional de buscar novas oportunidades de crescimento ou até mesmo a mudança para outras áreas de atuação. É comum também que os jovens busquem oportunidades no comércio, seja para adquirir experiência enquanto estão estudando em determinada área ou como um ponto de partida para suas carreiras profissionais. Esse contato inicial com o comércio muitas vezes beneficia sua trajetória em outras áreas no futuro”, finaliza.

