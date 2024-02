Presídios brasileiros registram quase uma fuga por dia em 2023

Fuga de presídios

Nos presídios do Brasil foram registradas quase uma fuga por dia no ano passado. Só nas penitenciárias de 18 Estados, conforme levantamento do jornal “O Globo”, onde a segurança é (ou parece) maior, foram 333. E SC lidera neste ranking: foram 56. Destes, 39 foram recapturados. Em setembro, seis escaparam da Penitenciária de Itajaí, mas quatro foram presos novamente em 24 horas.

Parkinson

Iniciativa que merece aplausos porque é inédita no mundo. Joinville sedia no campus da Univille, dias 6 e 7 de abril, a primeira edição dos Jogos de Integração do Parkinson, evento esportivo que terá cerca de 600 participantes e que é voltado para pessoas que tem a conhecida doença degenerativa do cérebro. O objetivo principal é conscientizar sobre a importância da prática da atividade física na prevenção e na qualidade de vida das pessoas diagnosticadas. Serão promovidas 22 modalidades.

Nada

Num país civilizado, quem tivesse um Museu Nacional do Mar, como o que existe em São Francisco do Sul, receberia milhões de visitantes. Não é o caso catarinense. O governo estadual ficou de lançar, há meses, uma licitação emergencial para os serviços de reforma e manutenção. Nada até agora.

Perseguido 1

O senador Esperidião Amin (PP-SC) pôs o plenário em silêncio, anteontem, quando, em discurso veemente, se solidarizou com o ex-presidente Bolsonaro por conta das perseguições que vem sofrendo. Amin, que estará em missão fora do país a partir de hoje, justificou sua ausência física no ato de domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Perseguido 2

Pontuou: “Eu o conheço há 33 anos. (…) Quem assiste ao que está acontecendo no Brasil em matéria de, não de persecução nem de investigação, mas de perseguição a Jair Bolsonaro, não pode ficar sem tomar posição; se pode ser contra as posições dele e se pode ser a favor, indiferente, não. E muito menos indiferente serei eu; sou solidário, estarei aqui cobrando a persecução e a investigação nas omissões que aconteceram, por exemplo, no dia 8 de janeiro”.

SC-Israel

Enquanto Lula, com suas opiniões inconsequentes, abala as relações do Brasil com Israel, as de SC com aquele país fluem tranquilamente. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, há a Câmara Brasil-Israel, que em março vai promover uma reunião com sua consulesa para discutir vários projetos. O deputado Matheus Cadorin (Novo), que visitou aquele país no ano passado, tem dados informando que em torno de 4 mil israelenses estiveram em Florianópolis para passar férias nos últimos meses.

Música mundial

Um dos maiores fenômenos da música pop mundial, o grupo sueco Abba estará no Brasil para oito shows em abril e maio, acompanhados por membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres e músicos da formação original. Na região sul do Brasil, a banda fará o primeiro show em Curitiba, no dia 26 de abril, passando, em seguida, por Florianópolis, dia 27, e Porto Alegre, 28.

Autista

Por seu relato comovente e viralizado nas redes sociais expondo seu sofrimento por ser autista, Joaquim Masiel, estudante catarinense de oito anos, foi convidado pelo deputado Lucas Neves (Podemos) para protocolar, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei propondo a criação da “Selo Escola Amiga do Autista”.

“Saidinha”

É um dos grandes assuntos do momento, mas falta uma discussão mais sensata. Sabe-se que 95% dos presos retornam à prisão. Mas o que se percebe é uma ausência quase total de discussões ou estudos para saber porque 5% não retornam e, a partir disso, voltar o olhar para aqueles 95%, averiguando, por exemplo, se cometeram algum delito durante o período. Dessa forma se poderá aferir bem melhor o direito à concessão na oportunidade seguinte.

No ar

A Voepass Linhas Aéreas está expandindo suas operações nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país com novos voos e frequências a partir de 31 de março. Em SC os novos destinos, com comercialização a partir deste domingo e operação a partir de 1º de maio, incluem Chapecó para Guarulhos, Chapecó para Florianópolis e Florianópolis para Porto Alegre.

Descrédito

As midiáticas lideranças religiosas brasileiras têm mesmo telhado de vidro. O que dizer, agora, das luxuosas moradias dos padres, sucessos musicais e editoriais, Marcelo Rossi e Fábio de Melo?