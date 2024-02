Lista de coisas que aumentaram 38% em Guabiruba nos últimos anos

• o número de pessoas que sentem saudades da comida do Schuma

• a verba para a reforma e ampliação da Escola João Boos?

• a quantidade de pernilongos e borrachudos

• a abertura de fábricas de toalhas e paninhos de semaninha

• a verba de incentivo para o espetáculo “Paixão e Morte de um Homem Livre”

• o número de empresários milionários

• o número de estórias com o Dragão da Guabiruba

• a oferta de vagas de emprego nas inúmeras empresas da cidade

• a quantidade de pessoas que ganhou na Trimania

• o fluxo de pessoas que visitou a Sociedade do Pelznickel

• o salário dos vereadores

Dengue

A quantidade de gente com dengue já ultrapassou o número de torcedores do Botafogo aqui na cidade e isso acendeu um alerta vermelho para as autoridades de saúde do município. É uma doença chata e perigosa, mais ou menos como bem descreve aquela famosa música do Só Pra Contrariar: “Como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser!” E enquanto a gente vai brincando e deixando os lugares ao Deus dará para o bicho se procriar, ele não brinca em serviço não e já está mordendo mais que pinscher quando vê o carteiro na frente de casa. É bem como diz o pessoal da Guabiruba: “Dengue dar um pasta nesse pernilongo!”

Buraco

Parque das Esculturas? Caixa D’Água? Gente jogando dinheiro de guindaste? Que nada, a nova atração da cidade é o buraco da Primeiro de Maio e, ao que tudo indica, parece que veio para ficar. Vários especialistas mundiais em cavernas, inclusive o maior de todos Bruce Wayne, já sinalizaram a possibilidade de virem até Brusque para explorar esse que pode ser o início de uma rede subterrânea de túneis que, segundo os mais antigos, era um portal que antigamente levava as pessoas diretamente até o Costão do Balneário Perequê, onde eram realizadas festas nababescas regadas a muito vinho de garrafão de Nova Trento e cerveja artesanal. Será? Olha, eu não duvido!

Frio à vista e a prazo

Sai o El Niño e entra a La Niña. E o que isso vai influenciar na sua vida? Sabe aquela sunga do Fluminense sem forro que você usava na praia até no veranico de maio? Aquele maiô engana mamãe que você usou toda a temporada? Pode abandonar, tá! Pode ir no guarda roupa pegar aquela coberta de pena e botar no sol, pegar o “penhoar” pra botar pra quarar no varal, pegar aquela blusa de lã que a vó fez pra ti com ponto cruz das Linhas Círculo, porque ao que tudo indica, o frio vai começar mais cedo em Santa Catarina e vai ser doído. Os primeiros a sentirem essa diferença serão a CELESC e os pernilongos/borrachudos/maruins e afins. Em seguida, começa aquele kit crianças com ranho escorrendo pelo nariz e idosos encarangados. Depois vem aquele pacote “amor, vamos pra Urubici ver o frio?” junto com o tradicional “ai que vontade de comer um “fundí”! Mas é muito bom para o pessoal do têxtil da cidade e região, que devem ter moletom estocado ainda com a estampa das Olimpíadas. Que venham então as baixas temperaturas, porque de gente baixa já estamos de saco cheio!

Falseta

A polícia civil prendeu essa semana um empresário que morava em Brusque e usava documentos falsos há pelo menos 15 anos. Ele chegou a abrir uma empresa e registrou os seus filhos com esses documentos falsos também. Mas qual teria sido o motivo para esse homem ter feito essa documentação falsa? Ah Lauritx, ele deve ter trocado porque tinha o nome feio, né, deve ter sofrido muito bullying na escola… É…. deve ser… Ou será que ele está no programa de proteção de testemunhas do FBI? Aí pode até ser, né… até é um pouco mais plausível…

Ensinamentos do Mestre

– Mestre, qual é o segredo da vida?

– Olha pequeno gafanhoto, o segredo da vida é uma receita muito simples que vou lhe

ensinar agora, preste muita atenção. O segredo da vida é acordar cedo, mas não muito

cedo, contemplar o céu azul e o sol brilhando e, se possível, olhar o mar! Ir ao banheiro

e o número dois sair normalmente sem a ajuda de aditivos como mamão, toddy quente

ou caldo de cana. Em seguida fazer o desjejum da maneira que lhe agrade. Praticar

exercícios físicos moderados que possam energizar seu corpo sem lhe causar cansaço.

Conferir aplicações e investimentos em geral. Almoçar em casa ao lado da família.

Realizar aquele sensacional soninho pós-bóia. À tarde visitar os inquilinos e respectivos

aluguéis. Tomar aquele café da tarde fede a malandro sem pressa nenhuma. Praticar

algum esporte em grupo. Após o esporte aquela resenha com os amigos regada com

uma boa cervejinha estupidamente gelada, “aquela uma” que fica no canto da gelopar.

Jantar com a família para ouvir as lamúrias e reclamações em geral do dia-a-dia. Tomar

aquele banho ducha corona um banho de alegria. Esticar o esqueleto na cama, assistindo

a um bom filme, série ou documentário. Agradecer a Deus por mais um dia bem vivido e dormir o sono dos justos, sem preocupações!

– Só isso mestre?

– Faz pra ver se tu consegues e depois tu me fala!

Papeleira master

Quando a gente achava que estocar vento era uma das maiores imbecilidades já ditas por um presidente da república vem o coisa e mete o holocausto no meio de um discurso totalmente sem noção. Que vergonheira! Mas pelo menos serviu

pro pessoal do exterior ver o que estamos passando por aqui.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Gio Maestri, Saulo Adami, Daniel Mafra, Nelsinho Amorim, Sérgio Amorim (Fincão), Ivan Jasper, Mathias Molleri Filho (Nem), Luciano Gonçalves (Buiú), Arnaldo de Souza (Baiano), José Manoel Werner, Rodrigo Welter, Wanderlei Paulo, Claudio Bonamente, Seu Marinho Vieira, Gustavo Zierke, Seu Beto Schwarz, Éder Regis, Marcos Bernhardt e Eduardo Silva. Já o “Puxando o Saco Meu Garoto Meu Pai Pai” vai pro meu filho Luiz Fernando que está de aniversário no domingo! Bom final de semana para todos e até semana que vem, se Deus quiser!

Sabedoria Butecular

“Você só perceberá que se deu bem na vida quando não usar mais copo de requeijão

para beber água.”