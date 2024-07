Depois que o ex-presidente Donald Trump sofreu aquele atentado que fez com que ele ficasse com a orelha igual à do Hollyfield e logo em seguida o atual presidente, seu oponente Joe Biden, desistiu da candidatura, tudo leva a crer que o cara que melhor imita o Roberto Justus no mundo deve novamente ser o presidente dos Estados Unidos da América. “Grandes m…”, diria aquele dono de cancha de bocha lá do Pinheral.

Mas o pior é que é “grandes m…” mesmo, porque a escolha do presidente do maior país do mundo influencia diretamente até no permanente que a sua esposa vai fazer no cabeleireiro, até na borracha do pneu do seu HB-20 1.0 e até naquela “maquilagem” que a sua namorada compra na Monalisa lá no Paraguai, ou seja, influencia em tudo, amigo.

Tanto isso é verdade que só se fala disso, até esqueceram que a gasolina está pela hora da morte, o dólar está mais nas alturas que os foguetes do Elon Musk, que os juros para financiamento estão pela hora da morte e que o Taxad quer taxar até o ar que você respira!

Mas o Papo de Bar, que de burro só tem a cara e a folha de pagamento no final do mês,

com a ajuda de vários brusquenses arrumadores de cerca, limpadores de telhado, lavadores de louça, lavadores de carros e fritadores de batata que estão morando por lá, conseguiu apurar em primeira mão quais serão as primeiras medidas do possível presidente eleito Cabelo de Ninho de Curréca Trump. Preparem-se, porque serão medidas tipo as da Gisele Bundchen:

• A partir da posse do Trump, todas as mulheres americanas vão ter que botar silicone de mais de 300 ml, pintar o cabelo de loiro platinado, fazer bronzeamento artificial e ter unhas compridas, sem exceção.

• O estudo dos jogos de poker, roleta, 21 e bacará, será matéria obrigatória em todos os High School americanos a partir de agora, sendo credencial primordial para entrar nas principais universidades do país como Harvard, MIT, Princeton, Stanford, Yale e Unifebe.

• Será criado o Bolsa Penugem ou Bolsa Pouca Telha (ainda não definiram o nome!) para os americanos sem cabelo ou com cabelo ruim.

• Será liberado o porte de mais uma arma de fogo para cada americano, além disso, será liberada mais uma arma para cada filho homem existente na família, mais uma arma para cada cachorro da casa e se o indivíduo tiver a sogra morando com ele, poderá ter mais quatro armas de uso exclusivo do exército, menos tanque de guerra.

• A partir de agora, todo morador dos Estados Unidos que não for americano terá de ser identificado como tal, com uma tatuagem na testa escrito “GRINGO”.

• Os imigrantes de origem dos países Bombásticos terão 24 horas no padrão Jack Bauer para pegar seus explosivos, seus pentes de barba e sumirem do país.

• Nenhum filme americano poderá ter o ator ou a atriz principal mexicano, com exceção da Salma Hayek.

• Será feita uma licitação de urgência do Pentágono para a compra de escoras de eucalipto, madeira de caixaria, pregos, cimento, cal, areia, brita e mão de obra de pedreiros de Nova Trento para o término da construção do muro que está sendo construído para separar os Estados Unidos do México. Eles terão que importar os pedreiros daqui porque lá eles não sabem fazer muros, eles queriam trazer os pedreiros experts de Berlim, na Alemanha, mas seria muito mais caro o preço final da obra. Por isso optaram pela mão de obra especializada de Nova Trento.

• Haverá somente um dia do ano em que os Latinos poderão entrar na Disney. Nesse dia será o descanso dos funcionários do parque e os visitantes latinos entrarão em um galpão com capacidade para 150 mil pessoas, onde serão transportados via realidade virtual para o Beto Carreiro, na Penha, e poderão visitar todas as atrações do Parque com direito a passeio de trem pela Terra dos Gigantes, perseguição do Beto Carrero e muito mais.

Duas estações bem definidas

Se você reparar bem, Brusque atualmente possui apenas duas estações do ano bem definidas. A primeira é a estação da chuva com lama e a segunda é a estação do sol com poeira. Na estação da chuva com lama você ainda tem como adicional os buracos, responsáveis diretos pelas avarias nos pneus e outras partes do seu carro. Já na estação do sol com poeira, além da nuvem de poeira que se alastra pela cidade inteira, você ainda tem o asfalto que é usado para tapar os buracos se agarrando nos pneus do seu veículo e detonando ele com um todo. É aquela coisa, estamos vivendo em círculos! E tem mais, essa estação do sol com poeira é tão marcante hoje em dia, que a quantidade de eventos country americanos, baseados na tradição e nos costumes daquela galera do Texas, só aumentam na cidade!

Uniforme do Jeca Tatu

E o que dizer do uniforme que fizeram pros nossos atletas usarem nas Olimpíadas? Que vergonha! Brasil: o país com uma das maiores cadeias têxteis do mundo e com o uniforme mais medonho dentre todas as delegações. Parabéns aos envolvidos!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pra minha afilhada Maria Clara Dell’agnollo que está de aniversário segunda-feira, pro meu tio Carlos Alberto Molleri e pra minha comadre Michele Morsch, pro Cleber Alves, Diogo Muller, Clovis Fischer, Hélio Mafra, Henrique Novaes, Felipe Zen, Rogério Branco, Fabio Constantini, Arthur Dalcastagne, Giliard José, Rodrigo Bastiani, Rafael Zen e Ricardo Ganz. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“Tudo o que você já tem é muito maior do que aquilo que você acha que precisa ter.”

by Almanaque SADOL