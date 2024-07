Governo de SC lança estudo com recomendações para municípios lidarem com adversidades climáticas

Tão fácil….1

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde lança dia 30 um estudo com recomendações aos municípios catarinenses para começarem a lidar mais seriamente com adversidades climáticas. O Estado não precisa provar o quanto foi, está e será exposto a elas.

Tão fácil…2

A primeira e principal é muito fácil e custa pouco para as prefeituras: expandir áreas verdes a partir de soluções baseadas na natureza, como o reflorestamento e plantio de árvores para diminuição das ilhas de calor e redução do escoamento superficial da água e aumento da absorção de águas das chuvas.

Cabelo e barba

Na mega operação realizada anteontem pela Polícia Civil do Paraná e que em SC atingiu Balneário Camboriú, Itapema e São Francisco do Sul, algo inusitado na bilionária indústria da lavagem de dinheiro une as três: “investimentos” em barbearias. Nunca, em tempo alguns, surgiram tantas, alguns super sofisticadas. O mesmo fenômeno ocorre em Florianópolis, onde donos do negócio não raro chegam para “trabalhar” pilotando Porsches.

Escola bilingue

Dezesseis empresas apresentaram-se na concorrência eletrônica da prefeitura de Laguna para construção de uma escola bilingue regional, com método de ensino exclusivo em Libras. O plano é atender 180 estudantes da região no ensino fundamental e médio. Que bom. E que sirva de referência.

Armas poderosas 1

Levantamento publicado pelo portal ND Mais mostra algo que assusta: nos últimos seis anos, 81 fuzis foram apreendidos em SC. Leitura das autoridades policiais sobre o fato: a expansão do tráfico de drogas e o aumento da comercialização de armas ilegalmente.

Armas poderosas 2

Diante de tal quadro, o governo estadual está reagindo. Recentemente adquiriu 145 fuzis israelenses que após treinamento de instrutores multiplicadores, envolvendo conhecimento técnico e habilidades para seu manuseio, o que está acontecendo no momento, serão encaminhados para delegacias de polícia das maiores cidades do Estado.

Maquiagem

Acerca da espantosa notícia sobre pesquisa das universidades federais de SC e RJ, que encontraram cocaína em tubarões no litoral fluminense, o ativista ambiental paulista João Lara Mesquita aproveita o fato para tirar uma dúvida de muita gente. Diz que “cação” é o nome pelo qual a indústria da pesca de Itajaí decidiu batizar a carne de tubarão exposta nas gôndolas de supermercados e peixarias. Cação e tubarão são sinônimos, mas o público consumidor parece ter algo contra “tubarão”; assim, a indústria usa “cação” apenas por ser mais palatável para o consumidor.

Um décimo

Num painel do evento Logistique Summit 2024, em Balneário Camboriú, o presidente da Federação das Indústrias de SC, Mário Cesar de Aguiar afirmou que atualmente o grande diferencial da indústria é logística, que faz SC perder competitividade. Citou que na Fiesc se mede o índice de competitividade da indústria catarinense que só perde pela de São Paulo por um décimo. Se SC tivesse uma condição de infraestrutura mais adequada, seria a indústria mais competitiva do país, garante.

Inadimplência

O mês de maio registrou 6,9 milhões de companhias inadimplentes no país (303.539 em SC), o maior número da série histórica do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. O valor das dívidas, quando somadas, bateu a marca de R$ 143,9 bilhões, total registrado pela primeira vez. Em média, cada CNPJ teve cerca de sete contas negativadas no período.

Vitorias do PT

Após o fraco desempenho de quatro anos atrás, o PT acredita em vitória em nove capitais, conforme avaliação de seus principais caciques. Florianópolis está fora da lista. E o Estado onde prevê seu pior resultado não é SC, como alguns chegam a dizer. É o interior de São Paulo. Fala-se em “massacre”.

Cerveja

O Festival Brasileiro da Cerveja, de 12 a 15 de março em Blumenau, comemora sucesso antecipado. Foram confirmados esta semana dois apoios importantes: da Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva) e da Federação Brasileira das Acervas (Acerva Brasil). Uma representa as cervejarias independentes e a outra os cervejeiros que produzem em casa, de forma artesanal.