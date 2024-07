Vencer para sair do Z-4

O Brusque bateu o Paysandu em uma partida que tinha tudo para conseguir um placar maior e ter mais tranquilidade. Afinal, tinha um jogador a mais desde o lance do pênalti cobrado por Potiguar e um buraco enorme na marcação do time paraense para entrar. Não conseguiu, mas deu pra segurar o 1 a 0. O time segue no Z4, mas poderá sair caso vença o lanterna Guarani no domingo.

Eu tinha preocupação com a formação da defesa sem Wallace e Everton Alemão, mas Maurício e Ianson deram conta do recado. Seria redundância eu ficar falando do que a defesa do time está fazendo. O foco é realmente no ataque, onde o clube declaradamente vai trazer reforços na janela (e está bem complicado pra negociar). Não concordo com o discurso do técnico Luizinho Vieira de que o time está evoluindo pelo simples fato de não perder.

Os seis empates seguidos até quarta representam um aproveitamento de 33%, que é insuficiente para tirar o time de onde está na classificação. A vitória sobre o Papão não pode esconder o problema crítico que vive o sistema ofensivo. O time tem dificuldade pra criar e para concluir. Isso não evolui. E já vi si nais até de piora.

O jogo deste domingo é daqueles que a vitória é obrigação, mas é contra adversário perigoso. Muito atrás na classificação, dificilmente o Guarani vai escapar do rebaixamento, tendo números piores que o do ABC no ano passado. Mas é o tipo do jogo contra time desesperado, já perdendo a cabeça, que vai buscar arrancar essa vitória no abafa. É uma partida pra se ter inteligência. Quem perder ponto pro pior time do campeonato pode acabar sentindo falta desses pontos lá na frente.

Vai depender

Com os atrasos de laudos para liberação, o Carlos Renaux só vai conseguir inaugurar o novo Augusto Bauer se conseguir a classificação para a semifinal da Série B do Catarinense. Ontem, o time enfrentou o Camboriú pelo jogo de ida da segunda fase. A volta será na segunda a noite, no estádio do Marcílio Dias, em Itajaí.

Bobeou

A verdade é que o time do Renaux bobeou demais ao empatar com o rebaixado Guarani tendo um jogador a mais em campo, perdendo a vaga direta na semifinal. Não fez um bom jogo, mas mesmo assim saiu na frente com gol de Uéderson. Não dá pra tomar um gol do jeito que tomou com vantagem numérica. Agora o time terá que avançar pelo caminho mais difícil, contra o Camboriú do ex-técnico do Brusque Luan Carlos.

Jeitinho

A Federação Catarinense está ciente, e há a possibilidade do Estádio Augusto Bauer ser liberado para o Brusque mesmo sem a capacidade total de 6 mil pessoas, enquanto a obra da nova arquibancada fica pronta. Mas para isso, serão necessários os laudos e liberações.