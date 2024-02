Teatro e muita música: confira quatro coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Grupo de estudos

No sábado, 24, às 14h, vai rolar o grupo de estudos “CinemA&Unifebe em cartaz”. Na ocasião, será possível assistir o filme “O nome da rosa”, de 1986. Realizado pela faculdade de arquitetura e urbanismo da Unifebe, o evento é gratuito.

2. Vibezinha

O palco da Lux Eventos será dominado no sábado, 24, pelos artistas Luke Muniz, Alex Muller e DJ Fedrizzi. O ingresso com nome na lista (válido até 22h30) custará R$ 15 o feminino e R$ 25 o masculino. A festa inicia às 21h30. Como promoção o espaço terá ‘drink para elas’ até às 23h e rosh de narguilé por R$ 9,99 até o mesmo horário. A Lux Eventos fica localizada na rua Vendelino Maffezolli, número 50, bairro Santa Terezinha.

3. Noite de Negroni

O Abstrata Studio, localizado na Avenida Primeiro de Maio, número 38, realizará na sexta-feira, 23, o evento “Brasilidades”. A música fica por conta do DJ Mafra e o drink clássico Negroni estará em promoção com 20% de desconto até às 23h. Mais informações e reservas através do telefone: (47) 98459-0303.

4. Música para todos os gostos

Localizado na rua São Pedro, número 2049, o container Garden Bar apresenta uma agenda de fim de semana diversificada para o publico. Na sexta-feira, 23, Alex Cézar comandará um show de reggae na casa. Já no sábado, 24, é a vez do sertanejo, com Dany Alves.