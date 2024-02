Para os residentes de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre no fim de semana, é crucial ficar atento ao que diz a previsão do tempo para escapar de eventuais imprevistos.

Segundo os especialistas em meteorologia, a atual condição de verão deve então persistir sobre a região entre esta sexta-feira, 23, e o domingo, 25.

Nesse período citado, as típicas trovoadas desta estação estão incluídas na projeção, ocorrendo de forma isolada.

Isso significa que uma determinada área tende a ser afetada, enquanto outra próxima pode permanecer ilesa.

Portanto, estar informado é essencial para planejar as práticas externas com segurança, e assim, evitar os contratempos.

Previsão da Climaterra

Com o objetivo de aprofundar nossa compreensão sobre a síntese previamente apresentada, recorremos à experiência do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco seu conhecimento sobre o tema em questão.

Para descobrir o que nos reserva o próximo fim de semana, convidamos você a acompanhar o boletim a seguir.

O tempo nesta sexta-feira

*Boletim: Climaterra >>

A nota inicialmente oferece uma visão das condições do tempo previstas para esta sexta-feira em Brusque e no Vale de Itajaí. Antecipa-se um típico dia de verão, com o sol surgindo entre as nuvens ao longo do dia.

As temperaturas, hoje, apresentam uma relativa elevação em comparação com os dias anteriores, podendo alcançar os 32 ou 33ºC, e até mesmo encostar nos 35ºC em algumas cidades da região.

É importante ressaltar, pois, que não podemos excluir completamente a possibilidade de trovoadas de verão a partir do meio da tarde em direção à noite.

Além disso, é importante estar ciente da perspectiva de ocorrência de eventos climáticos mais intensos e localizados, embora de forma bastante pontual.

O tempo no fim de semana

Quando avançamos para o fim de semana, a previsão do tempo indica a continuidade do clima de verão em Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Portanto, para aqueles que têm planos de atividades ao ar livre, especialmente as de média e longa duração, é importante estar preparado para possíveis pancadas de chuva potencializadas pelo calor.

No sábado, esses eventos climáticos tendem a ocorrer principalmente a partir da tarde em direção à noite, seguindo o padrão observado nesta sexta-feira.

As temperaturas podem novamente ultrapassar os 30ºC, porém, as aberturas de sol provavelmente serão mais limitadas.

Já no domingo, o risco de chuva não se restringe apenas ao período vespertino; ele deve então ser considerado já durante a manhã.

Esse dia promete ser um pouco mais instável, com menos aberturas de sol e uma maior probabilidade de precipitação a qualquer momento, sem um horário específico para sua ocorrência.

Apesar do abafamento ainda persistente, os picos de temperatura podem não atingir os 30ºC, devido à maior nebulosidade prevista.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também que não foram observados registros de chuva até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise então correspondem a cada local mencionado no anexo.

Fotos dos leitores

Encerramos a pauta de hoje com o registro visual das paisagens então enviadas pelos nossos leitores.

As imagens apresentadas ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

