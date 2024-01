O ano chega ao fim com um mistério registrado no céu de Botuverá, testemunhado então na manhã deste domingo, 31.

Moradores que transitavam por uma das ruas da área central da cidade avistaram um intrigante sinal no firmamento.

Ninguém soube ao certo do que se tratava; alguns mencionavam a possibilidade de ser uma nuvem de gafanhotos, ou um bando de pássaros, enquanto outros consideravam como um possível sinal divino, especialmente por estar próximo à Igreja Matriz do Centro.

Sônia Bianchessi, uma moradora que se dirigia à missa, também avistou o fenômeno e decidiu registrá-lo em uma foto.

Ela assegura, pois, que verificou cuidadosamente se a lente da câmera de seu celular estava limpa para evitar distorções na imagem.

“Poucas pessoas foram testemunhas, pois o sinal permaneceu visível por apenas alguns segundos, desaparecendo rapidamente. No momento, meu olhar estava voltado para o alto, permitindo-me presenciar isso diante dos meus olhos, e consegui registrar o momento em uma foto”, explica Sonia.

“Para os céticos, é importante esclarecer que a lente da minha câmera estava completamente limpa, sem qualquer influência que pudesse interferir na imagem”, acrescentou, surpreendida com a experiência.

O que diz meteorologista

A nossa coluna então se encarregou de enviar esta imagem para a posterior avaliação do meteorologista Leandro Puchalski.

Em seu retorno, o profissional não se arriscou a emitir alguma informação conclusiva sobre a foto, enfatizando ser muito intrigante o formato que o registro apresenta.

“Não podemos tirar qualquer conclusão a respeito. Confesso que nunca vi algo parecido, e, portanto, não é possível emitir uma opinião conclusiva’, diz Puchalski.”

