Na noite deste domingo de Réveillon, a umidade marítima tende a exercer sua influência sobre a região de Brusque e praticamente toda a faixa leste de Santa Catarina, abrangendo, assim, as praias do Litoral Norte do estado.

Esse sistema será responsável por intensificar a presença de nuvens nessas áreas catarinenses. Nesse cenário, a previsão não descarta totalmente a possibilidade de chuva fraca, podendo ocorrer de forma pontual e isolada.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou então detalhes sobre a síntese apresentada acima em uma conversa com a nossa coluna.

Os detalhes dessa interação estão disponíveis no boletim a seguir.

Antes do Réveillon

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim enfatizando a influência da umidade marítima, que desempenhará um papel crucial ao trazer nuvens à faixa leste de Santa Catarina, incluindo as praias do Litoral Norte do estado, estendendo-se até Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí.

Este sistema, por sua vez, tende limitar a presença do sol nessas áreas. Embora as aberturas ainda possam ocorrer, antecipamos um aumento da nebulosidade à medida que a tarde for avançar.

Quanto ao risco de chuva, não podemos descartar totalmente a ocorrência de garoa ou chuviscos, de forma muito pontual e isolada no decorrer do dia.

As temperaturas máximas, por sua vez, devem então se manter abaixo dos 30°C, marcando uma interrupção na sequência de dias consecutivos de intenso calor.

Noite do Réveillon

O sistema de umidade proveniente do oceano continuará a exercer sua influência sobre diversas cidades do litoral de Santa Catarina e áreas circunvizinhas no período noturno.

As celebrações da virada do ano demandam uma atenção especial em relação às condições climáticas.

Embora a maior parte da noite deva permanecer com tempo seco, é prudente considerar a possibilidade de garoa ou chuva fraca, de forma muito pontual e isolada.

Portanto, recomenda-se ficar atento a quaisquer variações meteorológicas adversas, evitando surpresas desagradáveis durante as festividades.

Primeira semana de 2024

As últimas atualizações dos modelos meteorológicos apontam um aumento na probabilidade de chuva durante a primeira semana de 2024 em Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

Embora os dias subsequentes ainda devam contar com a presença do sol, a chance de precipitação estará presente em todos eles.

Outro ponto relevante é a ausência do calor intenso.

Vale ressaltar que não estamos nos referindo a frio, mas sim à redução da sensação de abafamento intenso.

Essa tendência nos termômetros é baseada na expectativa de máximas que não devem exceder muito a casa dos 30°C nos próximos cinco a seis dias, pelo menos.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

A partir deste momento, as atenções se voltam para a última madrugada do ano na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer deste domingo (marcadas em vermelho).

Importante destacar, pois, que não foram observadas ocorrências de chuva na região até as primeiras horas da manhã (identificado em azul).

Os resultados dessa análise são específicos para cada local mencionado no anexo.

*Matéria especial: o tempo na noite do Réveillon