No epicentro do bairro Sessenta, em Botuverá, repousa um tesouro natural que transcende a mera descrição.

Um complexo de cachoeiras pertencente à família Sorrer, cujas imponentes quedas com águas cristalinas então formam um espetáculo digno de contemplação.

Três cachoeiras majestosas, em conjunto, esculpem uma paisagem vertical que se eleva a aproximadamente 200 metros, envolvendo visitantes em um verdadeiro paraíso escondido no seio da mata.

Conhecendo as cachoeiras

Ao adentrar a esse refúgio natural, fomos gentilmente recebidos por Paulo Sorrer, o proprietário do referido lugar que podemos considerar um oásis oculto.

Sob sua orientação, embarcamos em uma jornada pela beleza selvagem das cachoeiras, um convite irrecusável à descoberta de um cenário inexplorado.

Acesso às cachoeiras

O acesso, revela Sorrer, se dá pela estrada geral de Águas Negras, chegando em seguida para o bairro Sessenta.

Para aqueles equipados com uma robusta caminhonete 4×4, a primeira cachoeira está ao alcance, proporcionando uma experiência única, explica.

Contudo, Sorrer ressalta com um sorriso caloroso que a recompensa para os aventureiros que optam por veículos de passeio ou motocicletas é igualmente grandiosa.

Embora as íngremes subidas da estrada de terra possam desafiar esses veículos, uma caminhada de meia hora, entre a rica flora e fauna, transforma o desafio em uma jornada memorável.

As belezas do Sessenta

O bairro Sessenta, em Botuverá, vai muito além desse complexo de cachoeiras. O imponente Morro do Barão, uma das suas joias naturais, tem uma das suas trilhas acessadas por esse local.

Em uma única edição, torna-se uma tarefa impossível capturar todas as belezas que esse pedaço de paraíso oferece aos visitantes.

Em um convite à contemplação, deixamos de lado, por enquanto, outros atrativos, focando exclusivamente nas fascinantes cachoeiras que se escondem nesse recanto.

São tesouros naturais que, surpreendentemente, permanecem desconhecidos para muitos, aguardando pacientemente por aqueles dispostos a explorar e desvendar os segredos guardados pelo bairro Sessenta.

Neste enclave verdejante, a natureza revela-se como uma mestra artesã, esculpindo obras-primas de água e pedra que, apesar de suas imponentes alturas, parecem acariciar a alma daqueles que têm o privilégio de testemunhá-las.

Assim, o complexo de cachoeiras da família Sorrer em Botuverá não é apenas um destino; é uma experiência transcendental, que nos lembra da majestade e da magnificência que a natureza gentilmente compartilha conosco.

Complexo de cachoeiras em fotos

