GALERIA – Natal Solidário Unifebe presenteia mais de 500 crianças da rede pública de Brusque e região

Nesta quarta-feira, 6, mais de 500 crianças da rede pública de ensino de Brusque e região foram presenteadas no Natal Solidário Unifebe. A ação foi dividida em duas partes, uma ocorreu período matutino e outra será realizada no vespertino, no átrio do Bloco A.

Na 21ª edição, a campanha contemplou crianças dos municípios de Brusque, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar e Major Gercino.

Entre as pessoas que adotaram uma criança para presentar foi a estudante do colégio Unifebe, Isabela Geminiano, de 15 anos. Esta foi a primeira vez que ela participou da campanha.

“É muito gratificante ver a felicidade nos rostos das crianças, é uma sensação ótima. Pretendo participar no ano que vem também, talvez adotar duas ou três crianças”, diz.

Ela entregou um presente para Alice Batista da Frota, 7 anos, que estuda no 2º ano da Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco João Valle, de Nova Trento.

Próximo dali, estava supervisora do setor financeiro da Unifebe, Miria Sgrott Demonti, 52. Durante a manhã, ela entregou o presente ao afilhado Israel Soero Barbosa, de 5 anos, que estuda no Núcleo Infantil Timbezinho, em São João Batista.

Anualmente, Miria contribui na campanha e já confirma que participará novamente em 2024. “É maravilhoso. Todo ano participo, todo ano eu pego uma criança de uma escola diferente, para conhecer todas elas, e é uma emoção muio grande. Eu amo criança e adoro participar deste evento. A Unifebe está de parabéns”, complementa.

A campanha, que há mais de 20 anos já beneficiou mais de 10 mil crianças, evidencia a essência comunitária da instituição, destaca a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz.

“É muito gratificante, é um ciclo que se renova. É uma ação solidária que efetivamente envolve as comunidade acadêmica e externa, que precisa continuar. Através de uma ação simples de Natal, mudamos as vidas dessas crianças”, completa.

