Novos Conselheiros Tutelares são empossados em Guabiruba

Na manhã desta quarta-feira, 6, no plenário da Câmara de Vereadores, os cinco conselheiros tutelares eleitos para exercerem o cargo entre 2024 e 2028 tomaram posse em Guabiruba. Eles foram eleitos em um processo de escolha realizado este ano, composto por diferentes etapas como análise documental, capacitação, prova e, por fim, votação popular.

A cerimônia de posse contou com a presença do prefeito Valmir Zirke, o vice Cledson Roberto Kormann, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Gisélia Zucchi, o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Guabiruba, Jair Kohler, além de diretores da administração municipal. As autoridades parabenizaram os conselheiros eleitos e colocaram o poder público à disposição para auxiliar no trabalho que passarão a desenvolver pelos próximos anos.

“A importância do Conselho Tutelar na sociedade é sabida por todos, embora nem sempre tão bem compreendidas por aqueles são atendidos, porém no momento delicado que nossa sociedade vive, a defesa dos direitos da população infantojuvenil são imprescindíveis” iniciou Gisélia Zucchi, presidente do CMDCA, que ressaltou em sua fala a importância dos conselheiros e do trabalho em conjunto, desejando um ótimo mandato.

O prefeito Valmir Zirke enfatizou o grande desafio que é a atuação do Conselho Tutelar, que muitas vezes não é bem recebido em suas visitas. “É preciso realizar este papel, de defender as crianças e adolescentes que estão vulneráveis, para que tenham a educação adequada e um futuro digno” finaliza.

Os novos conselheiros tutelares de Guabiruba são:

Roseane Pollheim Chaves

Juliane Nuss Reis

Anne Caroline Wilhelm

Marilene Dalcastagner Barbosa

Vanderleia Suavi

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: