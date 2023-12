Vídeo de catarinense e filha caindo na piscina viraliza nas redes sociais

A joinvilense Sara e sua filha Vitória viralizaram nas redes sociais com um vídeo onde elas caem numa piscina de um parque aquático de Joinville. O registro foi feito no último domingo, 6, e já tem mais de 500 mil curtidas no Instagram.

O registro que mostraria um momento especial, a primeira vez de Vitória em um parque aquático, acabou rapidamente ganhando destaque nas redes sociais, após Sara acabar caindo na piscina e levando Vitória junto.

Sara, que trabalha com redes sociais há mais de um ano, revelou que a intenção ao postar o vídeo era alcançar um grande público, algo que já havia conseguido em 2021 com um vídeo da pequena Vitória vendo o pai sem barba pela primeira vez.

Naquela ocasião, o perfil ganhou mais de 50 mil seguidores de maneira repentina, resultando em entrevistas para programas de televisão e páginas de destaque.

Ao longo do tempo, Sara percebeu que Vitória conquista o público com sua autenticidade. O perfil, inicialmente criado para compartilhar o desenvolvimento da filha com amigos e familiares, transformou-se em uma plataforma para desmistificar estereótipos relacionados à síndrome de Down. “Meu objetivo é mostrar que a Vih é uma criança como qualquer outra e quebrar o tabu do ‘filho especial’”, diz Sara.

Sara enfatiza que a rotina delas é bastante normal, destacando que a única diferença está na produção de vídeos para a internet. Vitória, com 2 anos, frequenta a escolinha, brinca na praça, tem amigos e adora atividades típicas da infância, como aproveitar a piscina. “A única coisa relacionada à síndrome de Down na nossa rotina é que a Vih faz um acompanhamento com a fisioterapeuta uma vez por semana”, conta.

A mãe também compartilha que, apesar das dificuldades relacionadas à síndrome de Down, Vitória segue uma rotina ativa e saudável. “Ela tem as dificuldades dela, assim como qualquer pessoa, ninguém é bom em tudo, né”, brinca.

Sara relembra o momento em que soube da condição de sua filha durante a gravidez, descrevendo-o como um desafio emocional. “Fomos para um exame descobrir o sexo do bebê e saímos de lá com a notícia de que a nossa bebê seria uma pessoa com síndrome de Down”, conta Sara.

