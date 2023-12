Homem tenta matar ex-namorada a facadas e morre durante abordagem da PM em Itajaí

Na noite desta terça-feira, 5, por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica na rua Professora Erotides da Silva Fontes, no bairro São Vicente, em Itajaí. Segundo as informações iniciais, uma mulher de 26 anos estaria sendo agredida pelo ex-namorado, que a impedia de sair da residência.

Ao chegar no local, os policiais militares se depararam com os vizinhos apontando o local onde o casal estaria e imediatamente visualizaram pela porta da frente o momento em que o autor desferia diversos golpes de faca contra a vítima, dentro do quarto da residência.

Ao ingressarem no imóvel, os militares determinaram que o autor largasse a faca e se rendesse, instante em que continuou a realizar novos golpes contra vítima, vindo os policiais a efetuar disparos de arma de fogo contra o autor para cessar as agressões e salvaguardar a vida da vítima.

Desfecho

Imediatamente o Samu foi acionado, constatando o óbito do autor, que tinha 33 anos. A vítima, apesar do estado grave, foi socorrida com vida, sendo conduzida ao Hospital Marieta Bornhausen, em Itajaí. No local, foi apreendida a faca utilizada pelo autor, que veio a quebrar durante os golpes.

Segundo vizinhos, o crime possivelmente foi praticado por ciúmes, pois o casal já estaria separado por volta de seis meses e o autor insistia em retomar o relacionamento.

Por fim, foram acionadas as Polícia Civil e Científica para as providências de suas respectivas atribuições, e posterior apuração em procedimento investigatório.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: