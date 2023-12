Esta quarta-feira, 6, promete acentuar o clima de verão em todo o estado de Santa Catarina, com temperaturas que podem facilmente ultrapassar os 30°C em várias cidades.

O acréscimo nos termômetros tende a potencializar um cenário propício à geração de áreas instáveis, com potencial para o desenvolvimento de trovoadas até intensas.

Essa previsão abrange também Brusque e demais municípios do Vale do Itajaí. Destaca-se, pois, que essa região em particular está mais propensa a enfrentar instabilidades a partir do meio da tarde em direção à noite.

A síntese fornecida anteriormente é respaldada pela meteorologista do AlertaBlu, Tatiane Martins, que traz um boletim exclusivo direcionado à região de Brusque.

Acompanhe a seguir a nota emitida.

A quarta-feira em Brusque e região

*Boletim: AlertaBlu >>

As temperaturas estão previstas para subir novamente acima dos 30ºC em muitas cidades de Santa Catarina a partir desta quarta-feira.

Este clima de verão sugere a possibilidade de ocorrência das típicas trovoadas isoladas, com a projeção incluindo também o Vale do Itajaí.

Direcionando nossa atenção especificamente para a região de Brusque, a concentração mais expressiva de nuvens, que trouxe umidade durante as primeiras horas do dia, deverá dissipar-se, abrindo caminho para períodos de sol ao longo da manhã.

Este cenário propicia um aumento nas temperaturas, dando espaço ao mormaço.

Consequentemente, núcleos de trovoadas tendem a se formar com maior probabilidade a partir do meio da tarde em direção à noite.

Não podemos descartar a possibilidade de eventos de temporais, potencialmente afetando então áreas de forma isolada.

Em outras palavras, a chuva pode ser severa em determinados pontos, enquanto em locais próximos pode ocorrer muito pouco ou nada, resultando em um dia predominantemente seco.

*Com informações: Tatiane Martins/AlertaBlu

A quarta-feira na madrugada

Continuando nossa cobertura editorial, focalizamos agora o acompanhamento das condições do tempo na madrugada desta quarta-feira na região do Vale do Itajaí, por meio da rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos a análise das temperaturas mínimas então registradas imediatamente após o amanhecer (destacado em vermelho).

Além disso, a apuração oferece informações sobre a quantidade de chuva pontuada em cada local descrito em anexo até as primeiras horas da manhã (destacado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta de hoje, apresentamos as fotografias gentilmente compartilhadas então por nossos leitores.

Essas imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada lugar então mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 7

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 19

