Nesta edição, apresentamos imagens de uma deslumbrante cascata, cuidadosamente escondida no coração da mata, situada no bairro Tomaz Coelho, em Brusque. O acesso ao local é restrito, dado que a propriedade é privada, não sendo, portanto, aberta ao público.

No entanto, com o consentimento dos proprietários, nossa coluna teve a oportunidade de adentrar nesse espaço, que pode ser categorizado, pois, como um verdadeiro paraíso no município.

O cenário, habitado por animais que percorrem livremente entre uma profusão de árvores, destaca-se pela presença imponente da cascata, verdadeira protagonista do ambiente.

Além de sua beleza singular, a cascata proporciona, adicionalmente, o privilégio de um refrescante banho nos dias quentes que começam a se delinear sobre a região de Brusque, às vésperas do verão.

Cascata em fotos

*Autoria: Ciro Groh >>

1 de 32

Casas antigas além da cascata

Esta matéria não se limita a destacar as belezas da cascata. Como mencionado anteriormente, ela está situada no bairro Tomaz Coelho, um bairro abençoado e privilegiado por muitas belezas naturais.

As residências mais antigas também proporcionam um toque encantador, evocando tempos passados.

Após a apresentação dos patrocinadores que investem e mantêm este trabalho, selecionamos, pois, uma nova galeria de fotos, destacando as edificações antigas do bairro Tomaz Coelho.

Não deixe de conferir essas preciosidades, que compartilhamos nesta pauta, publicadas logo após os anúncios.

Casas antigas após anúncios

Casas antigas em fotos

*Autoria: Ciro Groh >>

1 de 19

