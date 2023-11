Guabiruba Sul, um bairro impregnado de encanto e hospitalidade em Guabiruba, é o lugar que abriga o lar do inspirador casal Schork, formado por Valentin e Coleta.

Em sua residência, nos deparamos com um autêntico paraíso, onde flores, plantas, cactos, suculentas e orquídeas coexistem em harmonia.

Aos 76 anos, a graciosa dona Coleta encontra prazer em cultivar esse exuberante jardim, uma paixão que vem se desenvolvendo desde a infância, quando absorveu os ensinamentos de sua mãe.

Seu esposo, Valentim, aos 77 anos, dedica-se à horta nos fundos da residência, zelando então pelas mais diversas espécies de hortaliças com meticulosidade.

Além disso, sua habilidade na confecção de brinquedos é fruto de sua experiência em uma fábrica do ramo no passado.

O acolhimento em Guabiruba

Ao sermos calorosamente recebidos pelo casal, imediatamente nos envolvemos em uma sensação de acolhimento genuíno.

Além disso, sua hospitalidade é verdadeiramente excepcional, criando um ambiente que nos faz sentir instantaneamente à vontade.

O fogão a lenha exalando aromas de arroz, aipim e galinha caipira tornou manifesto um costume que é fundamental em uma casa de descendência alemã.

Cada detalhe encanta, convidando-nos a desacelerar o frenesi cotidiano e apreciar as preciosidades simples da vida.

Dona Coleta e Valentim, pois, personificam a ideia de que a idade não é um obstáculo para perseguir as paixões.

Seja no cuidado com o jardim, no cultivo da horta ou na arte de produzir brinquedos, ambos irradiam um amor pela vida e um comprometimento com suas atividades que não apenas inspira, mas também emociona.

São testemunhas vivas de que a verdadeira essência da vida perdura independentemente das estações que o tempo nos traz.

O jardim de Guabiruba em imagens após anúncios

O Jardim do Éden de Guabiruba em imagens

Encerramos este artigo de maneira grandiosa, destacando de forma objetiva toda a beleza encontrada no autêntico paraíso do casal Schork.

Inicialmente, convidamos você a assistir ao vídeo que preparamos, seguido por uma espetacular galeria de fotos.

Não deixe de conferir esta seleção cuidadosamente elaborada para capturar a essência deste lugar encantador.

Vídeo

*Autoria do vídeo: Ciro Groh >>

Galeria de fotos

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

