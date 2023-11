Casal é condenado por matar homem e jogar corpo no rio Itajaí-Mirim

Um casal foi condenado por matar um homem e jogar o corpo no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí. O crime ocorreu em 2021. Os autores, Edson Martins e Juliana Antunes, foram condenados a 17 e 15 anos de prisão. O caso foi julgado pela Comarca do município.

Os réus foram denunciados por homicídio triplamente qualificado – mediante emboscada, asfixia e motivo torpe – e por ocultação de cadáver contra Natã Taborda Gonçalves, homem com quem Juliana também se relacionava. Eles tiveram negado o direito de recorrer em liberdade.

Entenda o caso

Consta nos autos que Edson Martins e Juliana Antunes conviviam em uma união estável até o segundo semestre de 2020, quando Juliana passou a manter um relacionamento extraconjugal com Natã Taborda Gonçalves. Em outubro do mesmo ano, Edson descobriu o romance e proibiu o relacionamento entre os dois.

Durante aproximadamente um ano, Juliana ora saia da casa do companheiro e passava a residir com Natã, ora retornava ao convívio com Edson. Em julho de 2021, ela e Natã reataram o relacionamento e decidiram fugir, mudando-se para a cidade de São Ludgero, no sul do estado.

Após descobrir onde o casal estava, Edson foi ao encontro de ambos, convencendo a companheira a retornar para casa consigo e pagando R$ 5 mil em espécie para que Natã não se aproximasse mais dela. Natã passou a solicitar mais dinheiro, dizendo que caso não recebesse, levaria até a polícia mensagens em que Edson o ameaçava de morte e que divulgaria imagens íntimas de Juliana na internet.

Edson teria então transferido aproximadamente R$ 6,5 mil para Natã em troca dos dois celulares com o conteúdo. Os aparelhos foram quebrados por ele em seguida.

Emboscada

Em novembro de 2021, Juliana voltou a morar com Natã em São Ludgero, mas continuou mantendo contato com Edson. Na manhã de 12 de novembro de 2021, no caminho que Natã fazia entre sua casa e o trabalho, Edson e Juliana prepararam uma emboscada. Na ocasião, Edson asfixiou Natã com um golpe de gravata e, com apoio moral e incentivo da companheira, matou a vítima. Após consumar o crime, o casal ocultou o cadáver e jogou o corpo da vítima no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí.

Julgamento

Presos preventivamente, os réus seriam julgados em uma sessão do Tribunal do Júri marcada para o dia 5 de julho. O Juiz da Comarca de Itajaí declinou da competência para que o julgamento acontecesse na Comarca de Braço do Norte, entendendo que o homicídio teria ocorrido em São Ludgero, que pertence àquela comarca. Os denunciados foram soltos por decisão do Juiz da 1ª Vara Criminal de Itajaí depois que o magistrado cancelou a sessão.

A 1ª Promotoria de Justiça de Itajaí recorreu, pedindo para que os réus fossem julgados em Itajaí, porque toda a investigação foi feita no município. O pedido foi analisado pela Justiça e, após uma decisão liminar em segundo grau, os réus voltaram para a prisão preventiva e o julgamento foi remarcado para o dia 22 de novembro.

