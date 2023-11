Levantamento aponta que Brusque tem mais de 38 mil animais em criações; veja dados

Brusque tem mais de 38 mil animais criados em fazendas, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A grande maioria deles, 32 mil, são galináceos.

A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) investiga informações sobre os efetivos das espécies animais criadas e os produtos da pecuária, tendo como unidade de coleta o município.

O levantamento inclui bovinos, suínos, matrizes de suínos, galináceos, galinhas, codornas, equinos, bubalinos, caprinos e ovinos. A periodicidade da pesquisa é anual. Sua abrangência geográfica é nacional.

Em 2022, o rebanho bovino cresceu pelo quarto ano consecutivo no Brasil e alcançou novo recorde da série histórica, segundo a PPM. O crescimento de 4,3% fez o número de cabeças chegar a 234,4 milhões.

Em Brusque, o número de animais em fazendas diminuiu cerca de 24% – em 2021, segundo o mesmo levantamento, em quase 51 mil.

Criação de animais em Brusque

As criações de animais em rebanhos em Brusque estão espalhadas por diversos bairros. De acordo com o diretor de Agricultura e Hortoflorestal, José Gilmar Pereira, a maioria desses rebanhos em confinamento estão em médias e grandes fazendas, fora das áreas mais urbanas da cidade. Os galináceos, que são a maioria no município, estão concentrados nos bairros Cedro Alto e Limeira.

Já os bovinos, estão em sua maioria nos bairros Zantão, Cedro Grande, Cedro Alto, Dom Joaquim, Cristalina e Limeira.

Ele ainda destaca a importância econômica desta atividade. “Fiscalizamos para que tudo seja “tirado nota”, isso movimenta muito nossa economia. Por isso, damos total apoio, com plantio do milho e silagem, por exemplo”, conta.

A Prefeitura de Brusque tem dois tratores à disposição, por exemplo, para auxiliar os fazendeiros, independente do tamanho da propriedade. Diariamente, José Gilmar é responsável por acompanhar os tratores e visitar os agricultores.

Números em outros municípios da região

Em Guabiruba, de acordo com a PPM, são quase 19,7 mil animais de fazendas, sendo, assim como Brusque, a maioria galináceos (15 mil).

Já em Botuverá, a população dos animais de fazendas é mais do que o dobro do número da população de humanos – 5.363, de acordo com o Censo de 2022, contra 11.031 animais. A maioria também são galináceos, cerca de 5 mil.

