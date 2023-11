EXCLUSIVO – Família de Brusque que participou de reality show na Netflix fala sobre bastidores e vida após o programa

Participantes da série da Netflix “Ilhados com a Sogra”, o casal de empresários Thiago Dunker e Silvia Dunker, junto com a mãe de Thiago, Márcia Fadel, concederam uma entrevista exclusiva ao jornal O Município. Na ocasião, falaram sobre os bastidores do programa, a busca pelo prêmio e o desentendimento com a família roxa (Tenório), ponto marcante da passagem dos três no reality.

O programa apresentado por Fernanda Souza realiza uma disputa entre seis casais pelo prêmio de R$ 500 mil. A proposta é exibir o comportamento dos participantes na hora de tratar de diversos temas, como relações de convivência e a disputa de prêmios. O “Ilhados com a Sogra” é uma produção inteiramente brasileira e conta com oito episódios. A produção é considerada um sucesso: somente entre os dias 9 e 15 de outubro, tinha contabilizado 6,4 milhões de horas consumidas na plataforma, ocupando a sexta posição do top 10 de séries em língua não inglesa mais vistas naquela semana.

Surpresa no início

Questionados sobre como foi o início no programa, o casal comenta que achavam que iriam participar de uma competição juntos, porém, logo foram separados e descobriram que, na verdade, o desafio deveria ser realizado por genros, noras e sogras. Silvia teria como parceira a mãe de Thiago, Márcia.

“Foi um choque quando separaram o Thiago da gente. Ele ficou bem desapontado. O desespero da Silvia foi inevitável”, disse a mãe. Silvia, que viveu o momento de outro jeito, explica o desespero.

“Nos venderam como uma segunda lua de mel, uma disputa entre casais. Quando vi minha sogra chegando no barco fiquei feliz pois pensei que seria apenas uma prova. Quando a Fernanda Souza disse que ela (Márcia) seria minha dupla até o final do programa, e que eu ficaria longe do meu marido e dos meus filhos, o desespero se tornou grande”.

Márcia chegou causando impacto no filho e na nora. Em pouco tempo já estava participando de sua primeira prova ao lado de Silvia. A tarefa, que deveria ser realizada no mar, contou com a ajuda de Thiago.

“A chegada dela foi um momento muito emocionante para nós, mas perceber que eu ficaria ‘de fora’, sem interferir no relacionamento das duas, foi difícil. Porém, apesar de tudo isso, conseguimos vencer a primeira prova do nosso primeiro reality. Fiquei feliz com o nosso desempenho”, avalia Thiago.

Relação entre nora e sogra

Sozinhas na ilha, Márcia e Silvia tiveram tempo para conviver mais de perto, colocando à prova o relacionamento que antes era um pouco conturbado. Segundo a própria Márcia no programa, Silvia não era o ‘tipo de nora’ que ela esperava ter. A sogra diz que sentiu insegurança e medo no início, porém, enfrentou os desafios com tranquilidade.

“Eu acolhi e consolei a Silvia no momento que o Thiago foi embora. Pelo segundo e terceiro dia nos demos conta que estávamos nos dando bem. Não tínhamos o Thiago entre nós e não competimos mais uma com a outra. Sempre fui muito zelosa com ele”.

Silvia diz que ficar sem o marido foi complicado e que a presença de Thiago no dia a dia é insubstituível, mas que aprendeu a lidar com a situação ao longo dos dias. “Mesmo sem ele, nossa relação fluiu muito bem. A Márcia é uma pessoa agradável”.

A mãe, porém, lembra que a comunicação entre as duas foi um grande empecilho nas provas. Foi nesses momentos que Márcia diz ter percebido que era isso que a afastava um pouco de Silvia, a falta da conversa. “Ficamos atrás em algumas provas por falta de comunicação. Foi interessante observar e corrigir isso, foi válido para nós no programa e depois dele”.

Desentendimento com outra família

Para quem assistiu ao programa, ficou claro que a família brusquense teve desentendimentos com a família identificada pela cor roxa (Tenório). Na ocasião, Márcia explica que somente esta família ‘incomodou’, já que com as outras famílias houve bom relacionamento.

“A família roxa se isolou e se vitimizou, mesmo nós todos fazendo o possível para que eles se sentissem confortáveis, não precisava de tudo aquilo. Como se afastaram, rolou alguns desentendimentos, foi inevitável”.

Sobre o caso, Silvia comenta que Severina Tenório (a sogra da família roxa), embora tenha falado mal da família brusquense no programa e fora dele, mandou mensagens amorosas para ela (Silvia) a elogiando. O que, para a moradora de Brusque, não fez muito sentido.

“Por uma pessoa que se julgou perseguida por nós, foi estranho e estressante. Mas as outras famílias foram incríveis. Todos estavam aqui em casa em uma celebração. Tentamos aproximação com a família roxa e os convidamos, mas não vieram e disseram que não viram o convite. Faltou eles aqui, pois seria uma oportunidade para eles mostrarem quem são de verdade. Com as outras famílias sempre foi muito bom, nenhum ponto negativo”.

Thiago, que acompanhava de fora, disse que só percebeu que os desentendimentos estavam acontecendo durante um momento específico do programa. Porém, faz questão de dizer que em nenhum momento rolou alguma discussão com Mayara Tenório, filha de Severina, que também estava acompanhando de fora.

“No começo fiquei em dúvida se ela (Mayara) faria o mesmo jogo da mãe e do companheiro que estavam disputando o programa. Tentamos conversar e resolvemos ali no nosso mesmo espaço. Foi angustiante ver as famílias sofrendo e percebendo que a família Tenório estava se isolando por motivos próprios. É uma pena também que levaram esse problema para fora do programa. Mentiram várias vezes e acho que já deu dessa narrativa, são eles que estão perdendo maiores oportunidades agindo desse jeito”, diz o participante.

Vida após o programa

Márcia diz que uma das coisas que levou do programa foram os ensinamentos sobre relação familiar. Ela busca hoje, mais do que nunca, preservar e melhorar a já boa relação que tem com Silvia.

“Ter essa tranquilidade no relacionamento entre sogra e nora é primordial. Quero ter na Silvia alguém que eu possa confiar de olhos fechados, uma filha. Ela é mãe das minhas duas netas que amo demais. Estamos caminhando a cada dia, buscando ser melhor”.

Silvia complementou a fala da sogra, e disse que passou a ver Márcia com outros olhos, sem tanto julgamento.

“Quando entrei na vida dela eu soube que teve isso por parte dela também, até por eu ser tatuada entre outras coisas. Quando a gente sofre esse preconceito, acabamos nos fechando e nos tornando duros. Depois do programa tirei essa ‘armadura’ e comecei a aceitar um pouco mais, deixar as feridas para trás. Assim conheci uma outra mulher, uma pessoa que sabe se doar e ajudar os outros, coisa que eu não percebia nela antes”.

A família chegou perto de vencer o prêmio de R$ 500 mil, mas acabaram saindo na semifinal. Márcia diz que o valor não compraria a experiência que a família teve e que participaria novamente do programa. Thiago, que torceu muito do lado de fora, lembra que a esposa e a mãe viveram ótimos momentos nas provas.

“Saio satisfeito pelo desempenho da nossa família. Embora não tenhamos vencido o prêmio, foi bacana demais viver toda essa experiência. Quando saímos, conhecemos as pessoas que torciam pela gente e isso não tem preço. Fomos na Oktoberfest e tinha uma fila para bater foto com a gente. Todos diziam que tomamos as decisões certas e que acreditavam na nossa história, foi muito bacana”.

“Eu aceito muito bem minhas derrotas, mas estávamos todos cansados. Estava sem notícias das filhas por vários dias e isso nos desestabilizou. É claro que o prêmio seria importante, mas o maior troféu que trouxemos para casa foi uma nova união e uma maneira bacana de aceitar e se permitir viver novos conceitos familiares”, complementou Silvia.

