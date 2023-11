VÍDEO – Carro e moto ficam em chamas após acidente no Guabiruba Sul

No fim da tarde deste domingo, 26, um carro e uma motocicleta pegaram fogo após acidente na rua Guabiruba Sul, em Guabiruba. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência.

Conforme informações preliminares, apuradas com um morador do local, o acidente foi entre um Chevrolet Agile de cor preta e uma moto Honda CG vermelha, na esquina com a rua Theobaldo José Schlindwein.

Ainda, segundo o morador, motocicleta sofreu machucados leves nas mãos e em uma perna. Já os ocupantes do carro não se feriram.

Confira vídeo:

Vídeo: Henrique Vieira/Especial O Município

