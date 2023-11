O início desta semana traz consigo a expectativa de um retorno significativo da chuva, com parte desses acumulados podendo se manifestar já nesta segunda-feira, 27. A cidade de Brusque está inclusa nesse cenário.

Uma atenção especial é necessária para terça-feira, 28, pois, inicialmente, esse dia promete trazer precipitações mais significativas, especialmente para o Vale do Itajaí.

Para fornecer informações detalhadas sobre a síntese apresentada anteriormente, buscamos a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou seus conhecimentos conosco sobre esse tema.

Os detalhes podem ser encontrados no boletim, apresentado imediatamente após a imagem, e posteriormente à exposição dos anunciantes, fundamentais para manter esse trabalho focado na prevenção.

Semana inicia com chuva

*Boletim: Climaterra >>

Para aqueles que residem em Brusque ou em qualquer outra cidade do Vale do Itajaí e planejam atividades ao ar livre, as condições do tempo não se apresentam favoráveis na primeira metade desta semana.

A chuva deve fazer parte do cenário já nesta segunda-feira, ganhando intensidade, pois, à medida que a tarde avança em direção à noite.

No entanto, uma atenção especial volta-se para a terça-feira, pois este dia promete volumes mais representativos de chuva, definidos para ocorrer ao longo do período, podendo registrar acumulados significativos em curto espaço de tempo.

Em relação ao nível dos rios, os volumes inicialmente previstos não indicam potencial para cheias severas no Vale do Itajaí.

Contudo, é sempre prudente manter uma atenção especial, pois eventualmente alguns deles podem ultrapassar a calha, não descartando totalmente essa possibilidade.

No que diz respeito às temperaturas, não se espera um aumento significativo entre esta segunda e terça-feira, devido à maior cobertura de nuvens prevista.

As máximas devem então oscilar entre 23 e 25°C, mantendo-se em torno desse patamar em todo o Vale do Itajaí.

Restante da semana

À medida que avançamos ao longo da semana, os simuladores meteorológicos indicam uma redução no volume de chuva a partir de quarta-feira.

Isso não implica que Brusque e a região deixarão de ter umidade, mas sugere um cenário mais característico de verão, na presença do sol entre nuvens.

Ou seja, espera-se um aumento nas temperaturas, se aproximando ou atingindo a marca dos 30°C, com o potencial para gerar trovoadas mais frequentes durante as tardes.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

A chuva da madrugada

Prosseguindo com a nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

Os dados foram então coletados pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local destacado em vermelho.

Adicionalmente, os volumes de chuva pontuados até as primeiras horas da manhã estão indicados em azul. Confira.

Fotos dos leitores

Encerramos o artigo com o espetáculo visual então proporcionado pelos nossos leitores.

Emocione-se ao apreciar os cenários deslumbrantes que retratam o início da manhã desta segunda-feira em cada local mencionado nas legendas.

