Angela Keller, uma distinta mulher residente no bairro São Pedro em Guabiruba, atinge a notável marca de 100 anos de vida nesta segunda-feira, 20. Uma trajetória assim, repleta de experiências e sabedoria, merece ser celebrada.

Dotada de saúde e lucidez incomparáveis, chegar a um século com tal vigor é uma conquista rara.

No último fim de semana, uma festa grandiosa foi dedicada à celebração deste marcante centenário.

Organizada com esmero pela família, o evento reuniu não apenas parentes, mas também amigos próximos, tornando-se uma ocasião memorável.

Mulher de memória impecável

Angela é uma verdadeira guardiã da história; sua memória é um precioso arquivo do passado, capaz de recordar eventos com exatidão surpreendente.

Ao rememorar a Segunda Guerra Mundial, período em que o idioma alemão foi proscrito no Brasil, Angela compartilha suas vivências:

“Era proibido falar o idioma alemão em Guabiruba. Que época difícil foi essa”, descreve a centenária, revelando um capítulo marcante da história local.

Quando indagada sobre sua numerosa família, essa mulher de fibra não apenas menciona ter dez irmãos, cinco mulheres e cinco homens, mas também recita os nomes de cada um com fluidez cativante, evidenciando a importância dos laços familiares em sua longa jornada.

Vida profissional

No âmbito profissional, Angela então compartilha lembranças de sua carreira como operária nas empresas Schlösser e Renaux.

Na Schlösser, desempenhou o papel de cozinheira, enquanto na Renaux dedicou-se aos afazeres da tecelagem, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento dessas fábricas.

Mulher mais idosa de Guabiruba

Destaca-se que nossa coluna realizou uma investigação para determinar a posição de Angela Keller como a mulher mais idosa atualmente em vida em Guabiruba.

Comprovadamente, ela então ostenta esse título, sendo uma fonte inspiradora de resiliência e longevidade para toda a comunidade.

Neste dia especial, celebramos não apenas um centenário de vida, mas a riqueza de uma trajetória marcada por experiências, trabalho árduo e amor familiar. Angela Keller é, sem dúvida, um tesouro vivo de Guabiruba.

O Blog de Ciro Groh tem a satisfação de apresentar uma matéria inspiradora que lança luz sobre a notável história de dona Ângela, a mulher mais idosa de Guabiruba.

Vídeo e fotos

Encerramos esta edição com uma seleção visual que captura de maneira eloquente a notável trajetória desta mulher resiliente.

Inicialmente, convidamos você a testemunhar sua história por meio de um vídeo emocionante.

Em seguida, explore uma galeria de fotos que oferece um vislumbre único da incrível jornada dessa verdadeira mulher de fibra de Guabiruba, que celebra seu centenário nesta segunda-feira.

Aprecie as imagens a seguir, que retratam a força e a determinação que marcam a vida desta inspiradora mulher.

Vídeo

Mulher centenária de Guabiruba em fotos

