A enchente do rio Itajaí-Mirim, ocorrida em Brusque na última sexta-feira, 17, trouxe inúmeros transtornos à cidade, com destaque para os prejuízos no comércio local.

Uma das lojas afetadas foi a Calçados Guarani, então situada no bairro de mesmo nome.

As águas invadiram as dependências, atingindo prateleiras e transformando o estabelecimento em um amontoado de calçados.

O proprietário, Wilson Santos, natural de Maceió, Alagoas, e residente em Brusque há 15 anos, relembrou a enchente de 2011, mas acreditava que a atual não atingiria grandes proporções, pois as cheias anteriores em outubro de 2023 não chegaram sequer a cobrir a rua em frente à loja.

No entanto, diante da situação, Wilson tomou a decisão de dispensar os funcionários, especialmente aqueles que residiam em áreas de risco.

Ao fim da tarde, quando as águas já cercavam a loja, ele se viu sozinho e incapaz de evitar os danos.

“Quando a situação se agravou, tudo aconteceu rapidamente. Na loja, restávamos apenas eu e a gerente. Desligamos a chave geral para evitar problemas elétricos, mas foi angustiante observar a água invadindo cada setor do estabelecimento; uma profunda tristeza tomou conta de mim”, relata Wilson, visivelmente emocionado.

Um dia após a enchente

Ao amanhecer deste sábado, 18, a verdadeira dimensão dos estragos pôde ser avaliada. Uma montanha de calçados se acumulou, revelando o impacto significativo da enchente.

Este sábado proporcionou então uma visão mais precisa dos resultados do ocorrido que assolou a loja Calçados Guarani.

Em nossa galeria de fotos e vídeo, apresentamos de forma objetiva o momento da invasão das águas e as imagens desoladoras do dia seguinte, revelando a atual situação do estabelecimento.

Imagens dos estragos associados à enchente

Encerramos este artigo com uma seleção de imagens que oferece uma visão clara da condição da loja Calçados Guarani antes e após a enchente.

Inicialmente, apresentaremos um vídeo que captura de forma impactante os momentos cruciais.

Em seguida, convidamos você a explorar nossa galeria de fotos, proporcionando uma representação detalhada da situação vivenciada.

Enchente na loja em vídeo

Galeria de fotos

