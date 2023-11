As intensas chuvas que começaram a impactar amplas áreas do Vale do Itajaí desde a madrugada de quinta-feira, 16, estão resultando em volumes extraordinários de precipitação em um curto período.

Um dos municípios mais impactados por esses altos acumulados é Vidal Ramos, onde, em alguns locais monitorados, o somatório dos índices pluviométricos observados até por volta de 14h desta sexta-feira, 17, já atinge impressionantes 275 mm.

Esse montante é praticamente o dobro do que normalmente é registrado durante todo o mês de novembro, período em que, em anos anteriores, a média costuma oscilar entre 120 e 130mm ao longo de 30 dias.

No entanto, surpreendentemente, essa quantidade excepcional foi acumulada em apenas dois dias.

Outras cidades da região também testemunharam índices pluviométricos extraordinários, como Presidente Nereu e Botuverá, com 215mm e 206mm, respectivamente.

Brusque, embora não tenha atingido os patamares dessas localidades do Alto Vale, também registrou volumes significativos.

Até o horário mencionado, os índices no município brusquense oscilaram entre 105 mm e 128mm.

O impacto dessas precipitações intensas ressalta a urgência de medidas e a importância do monitoramento contínuo para garantir a segurança da população e a gestão eficaz diante de eventos climáticos extremos.

Apuração dos números das chuvas

Nesta etapa do artigo, apresentamos a análise completa dos volumes de chuvas registrados em todos os locais monitorados pela rede Groh Estações.

Destacam-se os índices notáveis na direção do Alto Vale do Itajaí, onde estão localizados Presidente Nereu e Vidal Ramos, e Botuverá também segue a mesma tendência.

Confira todos os dados detalhados na tabela abaixo.

Chuvas e o rio Itajaí-Mirim

Os volumosos índices de chuvas, particularmente impactantes nas regiões circunvizinhas aos municípios de Vidal Ramos e Presidente Nereu, que abrigam as fontes primárias do rio Itajaí-Mirim, sinalizam um alerta crítico para Brusque.

As implicações diretas desse fenômeno estão diretamente ligadas ao nível do rio Itajaí-Mirim, colocando o município à beira de enfrentar mais uma enchente.

Diante deste cenário, é imperativo destacar a evolução de seu nível em Vidal Ramos, apresentando uma análise minuciosa baseada nos dados de medição fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA).

As réguas de medição estrategicamente instaladas no bairro Vidalense do Salseiro proporcionam uma visão clara dessa evolução.

Após atingir o pico de 5,23 metros, registrado às 9h15 da manhã desta sexta-feira, houve uma diminuição no fluxo pluvial a partir desse momento.

No entanto, é crucial ressaltar que, no início desta tarde, observou-se um novo aumento, conforme detalhado na exposição a seguir.

Trégua nas chuvas à vista

Conforme alertado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a instabilidade climática persistirá ao longo desta sexta-feira, sem previsão de estabilização em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí até o sábado, 18.

Esse dia, aliás, igualmente sinaliza a possibilidade de chuvas mais intensas, mantendo o alerta em vigor nas próximas horas, conforme ressalta Coutinho.

Apesar desse cenário desafiador, o perito em climatologia da Climaterra destaca uma perspectiva mais otimista a partir do domingo, 19.

Prevê-se uma considerável diminuição das chuvas, com aberturas significativas de sol. Esse clima mais favorável para atividades ao ar livre deve perdurar até o início da próxima semana, possivelmente estendendo-se até a quarta-feira, explica.

Nesses dias subsequentes, não se descarta a ocorrência de eventos de garoa devido à umidade proveniente do mar, mas nada que se configure como significativo a ponto de causar transtornos.

É uma perspectiva de gradual melhora nas condições climáticas após o atual período desafiador, complementa.

Fotos desta sexta-feira

Encerramos esta matéria na companhia de imagens, pois, como afirma o ditado popular, uma imagem vale mais do que mil palavras.

Convidamos você a acompanhar cada fotografia que ilustra de maneira impactante a situação real vivenciada nesta sexta-feira em Brusque e Botuverá.

Não perca esses registros que proporcionam uma visão vívida e detalhada do cenário em questão.

