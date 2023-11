Notícias da chuva e do rio Itajaí-Mirim nesta edição

O rio Itajaí-Mirim, em Brusque, alcançou seu pico por volta da meia-noite, atingindo a marca de 7,82 metros. Após esse ponto crítico, o nível começou a recuar.

No entanto, durante a madrugada desta sexta-feira, 17, as precipitações retomaram com forte intensidade em diversos locais da região, incluindo suas cabeceiras em Vidal Ramos.

Com isso, esta sexta-feira amanheceu diante de seu nível voltando a subir no município vidalense, que abriga suas principais nascentes.

Essa situação variável e as mudanças abruptas merecem, pois, atenção constante da população.

Acompanhe a evolução das medições realizadas pela Agência Nacional de Águas (ANA), que então posiciona suas réguas de medição no bairro Salseiro, em Vidal Ramos.

Por meio desses dados, é possível observar a retomada da elevação do nível naquele local, evidenciando a dinâmica do curso d’água em resposta às condições meteorológicas recentes.

Essas informações são cruciais para entender e antecipar os desdobramentos da situação na região. É crucial manter-se atualizado com os esclarecimentos que serão disponibilizadas pela Defesa Civil.

Números da chuva

Nesta seção, iremos enfatizar os registros numéricos das chuvas neste evento. Os dados apresentados na tabela a seguir representam a soma acumulada desde a quinta-feira até as primeiras horas desta sexta-feira.

Um destaque notável é observado em Vidal Ramos, especialmente no bairro Centro, onde em pouco mais de 24 horas, o valor pluviométrico então já ultrapassa os 175mm.

Confira o levantamento completo a seguir, que então fornece uma visão abrangente dos índices pluviais ao longo desse período. Os dados são provenientes da rede Groh Estações.

Mais chuva à vista

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, a instabilidade climática não parece consolidar-se em todo o Vale do Itajaí nesta sexta-feira.

De acordo com o especialista, a chuva deve persistir também no sábado, com períodos de melhorias, demandando extrema atenção em relação ao nível dos principais rios da região, incluindo o Itajaí-Mirim.

Piter observa que no domingo há indícios mais positivos, vislumbrando um período um pouco mais seco no início da próxima semana, abrangendo segunda e terça-feira.

No entanto, ele destaca que essa é uma informação inicial e pode ser alterada à medida que novas atualizações dos modelos meteorológicos surgirem.

Rio Itajaí-Mirim em fotos

Para finalizar esta cobertura editorial, apresentamos uma galeria de fotos que ilustram de maneira impactante a situação observada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, envolvendo as águas do rio Itajaí-Mirim em Brusque.

Essa coleção inclui também imagens registradas na noite de quinta-feira, na região central da cidade brusquense, mostrando o rio extravasando junto à avenida Beira Rio.

As fotos oferecem uma visão completa e detalhada dos efeitos da chuva intensa na área, proporcionando ao público uma compreensão mais profunda da situação.

Acompanhe esses registros que destacam a magnitude e os desafios enfrentados pela comunidade frente às condições meteorológicas adversas.

*Amanhecer de sexta-feira em Brusque/Arquivos: Ciro Groh >>

*Noite de quinta-feira em Brusque/Arquivos: Denise Rodrigues >>

