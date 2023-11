Botuverá em fotos e vídeo no fim desta edição

É comum encontrar pessoas que nunca tiveram a experiência de morar em uma região rural e tenham curiosidade de saber mais detalhes sobre o estilo de vida na roça.

Já adiantamos, pois, que não são tarefas fáceis. É uma rotina de muito trabalho e preocupações envolvendo toda a família.

Nesta edição iremos então apresentar algumas curiosidades sobre a história da vida no campo de Marcos e Sonia Bianchessi, moradores do bairro Gabiroba, em Botuverá.

A propriedade do casal ainda ostenta uma estufa de secagem de fumo, atualmente desativada, sendo muito utilizada em tempos passados.

“Quando chegava a época da colheita, há muitos anos, eu o Marcos passávamos a noite no rancho, que ficava do lado da estufa, pois a secagem do fumo não podia parar. Como não tinha energia elétrica no local, a luz vinha do improviso de uma lamparina e do fogo do forno”, conta Sonia.

“Se chovia era tudo mais difícil, pois a gente precisava caminhar 1km entre a nossa casa até a estufa, com lama na estrada e sem iluminação de rua nos postes. Não tinha outro jeito pois o trabalho tinha que ser feito”, explica.

Um vida dedicada à roça em Botuverá

Em relato também concedido à nossa coluna, Marcos e Sonia não escondem a satisfação de terem tido toda uma experiência de vida sendo alicerçada na infância, começando pelo respeito dedicado aos seus pais.

Nos tempos atuais, a produção do fumo não faz mais parte dos planos do casal, que continuam firmes nas atividades no campo com plantio de diversos tipos de hortaliças e legumes, a citar alguns como, feijão, batata, mandioca, alface, couve-flor, dentre vários outros alimentos colhidos na propriedade.

“Nos tempos de criança eu ajudava muito meus pais na roça. Tive uma boa escola com eles que me ensinaram a ser honesto. A nossa estufa de fumo ainda está de pé e olhando pra ela consigo enxergar parte do nosso passado”, conta Marcos.

“Temos o gado com algumas vacas leiteiras e conseguimos assim, ter o próprio leito, queijo e nata. Precisamos ir ao supermercado somente para comprar alguns tipos de temperos, produtos de higiene e limpeza, finaliza.

Botuverá em vídeo e fotos após anúncios

Apresentamos mais uma matéria instigante trazida à tona pelo Blog do Ciro Groh. Vale ressaltar que nosso compromisso com pautas pertinentes e envolventes, totalmente isentas de superficialidades, é mantido diariamente, graças ao apoio inabalável de nossos parceiros comerciais.

Abaixo, exibimos os logotipos desses colaboradores, cujo suporte é essencial e a quem então então dedicamos este espaço com justiça.

Convidamos você, caro leitor, a explorar seus produtos e serviços clicando nos banners mais adiante. Além de conhecer mais sobre o que oferecem, sua ação também representa um valioso apoio ao nosso trabalho.

Após essa breve introdução, o artigo continua com imagens complementares através de um vídeo e uma estupenda galeria de fotos, detalhando a descoberta que repousa de forma silenciosa no meio da mata de Botuverá.

Oferecimento:

Leia também:

1- Confira imagens de um paraíso escondido em Guabiruba; assista

2. Calor e frente fria: de que forma combinação irá impactar Brusque nesta quinta-feira

3. Encontramos o icônico relógio da ponte estaiada de Brusque; veja onde e como está

Vídeo

Galeria de fotos

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK