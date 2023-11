Muitos moradores de Brusque guardam com carinho a lembrança do imponente relógio que adornou a ponte estaiada da cidade entre os anos de 2004 e 2009. Esse icônico símbolo marcava o tempo com precisão e acrescentava uma beleza singular à paisagem urbana.

No entanto, em 2009, ele foi retirado do local para reparos e nunca mais voltou ao seu lugar de origem.

O intrigante sumiço desse equipamento despertou a curiosidade de muitos, levando algumas pessoas a procurarem respostas.

Atual espaço do relógio

Pois nossa coluna desvendou o mistério e trouxe à tona a sua localização atual. Para surpresa de todos, ele foi encontrado nos fundos do Centro Cultural de Brusque, região central da cidade.

No entanto, o relógio que agora repousa neste espaço pouco lembra a majestosa peça que outrora enfeitou a ponte estaiada. Desfigurado, ele perdeu seus ponteiros, bem como a característica moldura em forma de leão que o tornava tão reconhecível.”

Agora, esse ícone da cidade é apenas uma vaga lembrança do que já foi, deixando os brusquenses inundados por nostalgia e curiosidade, questionando os motivos por trás dessa transformação drástica.

Através de fotografias capturadas nesta quarta-feira, 8, podemos testemunhar a atual condição do relógio e, ao compará-la com a sua antiga glória, percebemos o impacto da passagem do tempo.

Essas imagens ressaltam não apenas a mudança física dele, mas também a importância de preservar e valorizar os elementos icônicos que fazem parte da história local.

Um relógio que transcendeu sua função

O relógio da ponte estaiada de Brusque transcendeu sua função básica de medir o tempo; ele se tornou, pois, um símbolo inerente da identidade da cidade.

Sua história ainda ecoa em algumas conversas, incitando reflexões profundas sobre a preservação do patrimônio cultural e a dinâmica em constante transformação da paisagem urbana.

Cada ponteada do ponteiro era mais do que um simples marcar de horas; era uma narrativa silenciosa que unia o passado e o presente, relembrando-nos da importância vital de honrar nossa herança enquanto abraçamos o futuro.

Fotos do relógio após anúncios

Galeria de fotos

Conforme prometido anteriormente, vamos encerrar este artigo com uma seleção de fotografias que ilustram a condição atual do relógio que um dia foi um símbolo da cidade de Brusque.

Como diz o ditado popular, “imagens falam mais do que mil palavras”. Sendo assim, convidamos você a então observá-las e tirar suas próprias conclusões.

