A previsão do tempo para esta terça-feira, 7, em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí, continua indicando condições ideais para atividades ao ar livre. O ar seco que se instalou na região no último fim de semana deve persistir ao longo do dia, com a possibilidade de se estender até a quarta-feira, 8.

No entanto, os especialistas em meteorologia indicam o retorno das condições climáticas instáveis a partir de quinta-feira, 9, em diante.

Este dia, inclusive, deve ser marcado pelo calor intenso, que servirá como combustível para gerar trovoadas a partir da tarde em direção à noite, podendo ser até fortes em alguns locais.

Para trazer informações detalhadas sobre a síntese apresentada acima, buscamos a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou insights em nossa coluna.

Os detalhes dessa conversa estão disponíveis no boletim, exposto logo após a foto.

O tempo nesta terça-feira

*Boletim: Climaterra >>

Para começar este boletim, vamos falar sobre as condições do tempo previstas para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí nesta terça-feira.

O dia promete ser extremamente favorável para atividades ao ar livre, com a presença predominante do sol, embora vez ou outra ele possa ser ofuscado pela variação de nuvens devido à umidade vinda do mar.

Em relação às temperaturas, não esperamos um aquecimento significativo durante a tarde; as máximas devem girar em torno de 26 a 27°C, com pequenas variações para mais ou para menos.

Portanto, aproveite as condições agradáveis para atividades ao ar livre enquanto duram.

O tempo na quarta-feira

Ao observarmos a previsão para a quarta-feira, podemos esperar condições semelhantes às desta terça-feira, com poucas alterações significativas em Brusque e região.

Mais uma vez, o tempo seco deve prevalecer, com o sol aparecendo entre algumas nuvens.

A única diferença notável em relação a hoje será nas temperaturas. Embora o amanhecer ainda comece bem ameno, a tarde promete um aquecimento um pouco maior, podendo chegar perto dos 30°C e, talvez, até ultrapassar um pouco esse valor.

Calor e retorno da chuva

À medida que nos aproximamos da segunda metade desta semana, é crucial destacar a atenção necessária ao calor previsto para a quinta-feira em toda a região do Vale do Itajaí.

As temperaturas máximas podem até superar os 32 a 33°C durante a tarde.

Esse aumento de temperatura servirá como combustível para a intensificação de trovoadas a partir do período vespertino, seguindo em direção à noite, quando então o sol deve dar lugar às nuvens carregadas de chuva.

Previsão não é boa a longo prazo

Além disso, quando consideramos uma projeção a longo prazo, as notícias não são animadoras para Brusque e outras cidades da região.

Isso ocorre porque, logo após 9 e 10 de novembro, a previsão aponta para um retorno de chuvas frequentes e intensas em Santa Catarina como um todo.

Isso não significa que o sol não aparecerá, mas é prudente estar preparado para condições climáticas adversas com risco de chuvas frequentes em Brusque e região.

Mantenha-se informado para planejar suas atividades com antecedência.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

Continuando com as informações de hoje, vamos abordar o monitoramento das condições do tempo observadas durante a madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí-Mirim, por meio da rede Groh Estações.

Na tabela abaixo, você encontra o registro das temperaturas mínimas então pontuadas logo após o amanhecer (indicadas em vermelho).

Além disso, a apuração confirma ausência de chuva observada no período (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria de hoje, convidamos você a apreciar as fotos enviadas então pelos nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta terça-feira em cada local mencionado nas legendas.

