Zoobotânico de Brusque realiza acampamento silvestre com alunos e profissionais da área

Com o intuito de melhorar, acrescentar e trocar experiências, o Zoobotânico de Brusque realizou a primeira edição do Acampa Silvestre. A ação reuniu diversos alunos e profissionais da área, em um acampamento de três dias e duas noites no parque. O evento foi realizado nos dias 20, 21 e 22 de outubro.

No total, 45 pessoas, entre alunos e profissionais, marcaram presença no evento, sendo 20 para estudantes de medicina veterinária, dez para ciências biológicas, cinco para zootecnia e dez vagas para os profissionais da área do Poder Público Municipal, fora os palestrantes.

Diversos temas foram abordados nos três dias de estudo: Importância do zoobotânico e manutenção da biodiversidade, com Gabrielle Muller; Medicina preventiva e bem-estar em zoobotânico com Milene Zapala e Anestesia de mamíferos em zoológico com professor adjunto da Furb, Adil Salomão.

Alem dessas, os alunos aprenderam sobre estratégias de bem-estar e enriquecimento ambiental com o veterinário Rafael Ruck Fortino, Manejo e contenção de répteis e aves com o biólogo Lucas do Vale; Laserterapia em animais silvestres e exóticos, com a veterinária Catharina Fonseca Coelho e Quiróptero: uso de rede de neblina com o professor adjunto da Unisul, Moisés Rodrigues dos Santos.

Além das palestras, os grupos realizaram diversas atividades práticas: vistoria em animais, manuseio de espécies, gincanas, rodas de conversas e enriquecimentos ambientais diurnos e noturnos.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: