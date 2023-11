Adolescente com mandado de busca e apreensão é conduzido pela PM no Nova Brasília, em Brusque

A Polícia Militar de Brusque emitiu um boletim com as ações de destaque da equipe realizada nas últimas horas, todas da terça-feira, 7.

Entre as ações destacadas, foram registrados um mandado de busca e apreensão contra um adolescente, um descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, um cumprimento de mandado de prisão e uma ocorrência de tráfico de drogas.

Busca e apreensão

Na terça-feira, 7, por volta das 12h15, no bairro Nova Brasília, uma equipe da Polícia Militar (PM) procedeu à abordagem de dois homens, de 22 e 19 anos, e um adolescente, 17, que estavam no interior de um carro suspeito de envolvimento na prática de um crime.

Os policiais então realizaram as devidas buscas e nada de ilícito foi encontrado, mas ao

checarem a documentação dos abordados, verificaram a existência de mandado de busca e

apreensão em desfavor do adolescente.

Diante disso, os policiais militares adotaram medidas administrativas de trânsito cabíveis,

liberaram os homens no local da abordagem e conduziram o adolescente à delegacia da Polícia Civil.

Medida protetiva

Já por volta das 16h45, no Centro, policiais realizaram a prisão de um homem de 36 anos, o qual descumpriu medida protetiva de urgência expedida em prol de sua ex-mulher, de 33 anos.

Após os policiais militares se depararem com os envolvidos no mesmo local e a vítima mostrar a referida medida, foi dada voz de prisão ao homem que logo foi conduzido à Polícia Civil.

Mandado de prisão

Por volta das 17h15, no bairro Limoeiro, policiais militares receberam informação de que um homem que transitava com um automóvel estaria sendo procurado pela Justiça.

Os policiais lograram êxito na abordagem e ratificaram a informação da existência do mandado de prisão civil em desfavor do homem de 47 anos, encaminhando-o ao Presídio de Brusque após realizarem os procedimentos de trânsito pertinentes.

Tráfico de drogas

Por fim, por volta das 21h40, no bairro Limeira, policiais militares realizaram a abordagem de dois suspeitos que estavam no interior de um automóvel. Na busca pessoal os policiais encontraram com um dos suspeitos R$ 465, e na veicular cerca de 1 quilo de maconha e 100 gramas de cocaína.

Em seguida, os policiais militares localizaram no estabelecimento comercial de um dos suspeitos uma balança de precisão, aproximadamente 400 gramas de crack e R$ 874. Logo, foram adotados os procedimentos de trânsito cabíveis e os suspeitos de 35 e 30 anos conduzidos à Polícia Civil com as drogas, valores e objeto ora citados e apreendidos.

