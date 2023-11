Para os residentes de Brusque e de qualquer outra cidade no Vale do Itajaí que estejam planejando atividades ao ar livre nesta quarta-feira, 8, as condições do tempo permanecem em consonância com o padrão observado ao longo do início desta semana. Mais uma vez, elas se mostram excepcionalmente propícias ao longo do dia.

Isso se deve à previsão que indica o período adiante com a presença do sol, ainda que entre variações de nuvens.

Os profissionais em meteorologia não preveem chuva, sendo o destaque o aumento relativo das temperaturas durante a tarde, em comparação com os dias anteriores. As máximas podem se aproximar dos 30°C.

No entanto, é importante notar que esta sequência de dias ensolarados e secos tem seu tempo contado.

Portanto, aproveitar as condições favoráveis previstas para hoje é uma sábia escolha, já que a chuva está prevista para retornar já na quinta-feira, 9.

Para nos aprofundar nesse panorama, buscamos a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que generosamente nos concedeu uma entrevista exclusiva.

Os detalhes dessa conversa podem ser encontrados no boletim, que está exposto imediatamente após a imagem.

O tempo nesta quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim meteorológico com uma recomendação importante para os residentes de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí que têm planos de realizar serviços ou atividades que demandam um período prolongado de tempo seco: aproveitem bem esta quarta-feira.

De acordo com os simuladores, não há expectativa de chuva ao longo do dia. Antecipamos que poderá haver alguma variação de nuvens, no entanto, o sol deve aparecer durante grande parte do dia.

Isso, por sua vez, tende a promover um aquecimento ligeiramente superior durante a tarde em comparação com os dias anteriores desta semana, embora ainda não se espere um calor excessivo. As temperaturas máximas no turno vespertino podem se aproximar dos 30°C.

Mudanças do tempo à vista

Ao analisarmos as condições do tempo para quinta-feira, é imperativo destacar o calor intenso direcionado a Brusque e região, podendo se aproximar ou mesmo atingir os 35°C durante a tarde.

Este aumento de temperatura será impulsionado pela presença do sol, que deve predominar, com mais abrangência na parte da manhã.

No entanto, é importante observar que uma frente fria estará se movendo pelo litoral de Santa Catarina no período da tarde até a noite.

Este sistema tem o potencial de intensificar áreas de instabilidade, resultando em trovoadas e pancadas de chuva, que podem ser de forte intensidade em algumas áreas do Vale do Itajaí. Assim, uma mudança significativa já se aproxima.

Sexta-feira

Olhando um pouco mais adiante, chegamos à sexta-feira. Nesse dia, Brusque e região não terão a repetição do calor intenso do dia anterior.

Embora o sol possa fazer algumas aparições, ele não será predominante, já que uma maior quantidade de nuvens está prevista devido à umidade proveniente do mar.

Esse sistema tem a possibilidade de desencadear chuviscos ou garoas isoladas, sem um horário específico para ocorrer.

Não é esperado um aquecimento tão significativo como mencionamos anteriormente.

As temperaturas máximas tendem a variar entre 24 a 26°C, com alguma margem de flexibilidade. Enquanto isso, a madrugada permanece sem alterações, ou seja, dentro de um padrão ameno.

O tempo no fim de semana

Ao analisar uma projeção um pouco mais adiante, chegamos ao fim de semana, e é crucial destacar o intenso calor previsto para o domingo na região de Brusque, podendo atingir temperaturas superiores a 35°C, chegando até mesmo a 38°C.

Nesse dia, o sol deve estar presente, e esse aquecimento intenso pode criar as condições ideais para o retorno de áreas de instabilidade, gerando possíveis eventos fortes de trovoadas entre o meio da tarde e a noite.

Antes desse dia, no sábado, já podemos esperar um aumento relativo nas temperaturas em todo o Vale do Itajaí, possivelmente ultrapassando os 30°C.

Embora chuvas sejam pouco prováveis nesse dia, não podemos descartar a possibilidade de chuvas isoladas. A presença do sol também está prevista, apesar de uma boa variação de nuvens.

É importante ressaltar que, ao falar sobre uma projeção mais distante, os modelos meteorológicos podem sofrer alterações à medida que novas atualizações são feitas.

Portanto, estamos nos referindo a uma previsão de três a quatro dias à frente, que pode ser modificada. Continuaremos monitorando de perto para fornecer informações atualizadas.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição desta quarta-feira, mantemos nosso foco nas informações relacionadas ao tempo. Nesta seção, vamos destacar o monitoramento observado durante a madrugada passada na região de Brusque.

A tabela apresentada abaixo traz o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondendo a cada local descrito em anexo (em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuva durante este período (em azul).

Fotos dos leitores

Para encerrar, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens compartilhadas pelos nossos leitores.

As fotos ilustram o amanhecer desta quarta-feira em cada local mencionado nas legendas.

