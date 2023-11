O empresário Marlon Sassi foi empossado presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), em solenidade realizada na noite de segunda-feira, 6, na Sociedade Santos Dumont.

Também foram empossados os membros da Diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal e os coordenadores dos Núcleos Setoriais da entidade para o biênio 2023-2025. Além da posse, a cerimônia também comemorou os 89 anos da Acibr, fundada em 2 de outubro de 1934.

Como já é tradição, o evento foi prestigiado por autoridades locais, regionais e estaduais, além de representantes de diversas entidades. Em seu discurso, o novo presidente da Acibr destacou a importância da entidade.

“Quero, como todos os meus antecessores, enaltecer o nome da ACIBr, que sempre será maior do que qualquer presidente. Nossa pretensão é tornar a Acibr ainda mais forte, para que a sociedade possa se sentir amparada e manter Brusque, Guabiruba e Botuverá, entre as melhores cidades para viver e empreender no Brasil”.

