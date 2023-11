Reurb: saiba quantos imóveis aguardam regularização em Brusque

O programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) conta com 45 processos em análise em Brusque atualmente. O objetivo do programa é regularizar imóveis. A Comissão do Reurb é responsável pelos processos e envolve diversos setores da prefeitura.

A situação atual do Reurb foi divulgada pelo Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan), em resposta a um ofício do vereador Jean Dalmolin (Republicanos). A situação de cada processo também foi detalhada pelo instituto.

A Comissão do Reurb possui, ao todo, 70 processos. Deste total, além dos 45 em análise, quatro deles foram indeferidos e um impugnado. Vinte proprietários de imóveis já possuem a escritura em mãos.

Como funciona o Reurb

O Reurb foi criado por meio de uma lei federal de 2017 com objetivo de garantir maior segurança aos moradores de imóveis irregulares, acesso à infraestrutura e a outros direitos a partir da regularização. Cada município pode regulamentar a lei para se adequar à situação local.

“O pedido é protocolado no setor de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Social. Depois, vai para a comissão para análise. Os pedidos podem ser deferidos e indeferidos”, explica a advogada Nadia Regina Fidelis Pedrini, chefe de gabinete do procurador-geral.

O indeferimento, na ocasião, ocorre quando a comissão precisa de mais documentos para análise. Nadia exemplifica que pode ser necessário que o proprietário do imóvel em processo de regularização encaminhe algum documento que faltou ou a própria comissão solicite documentos extras.

Com o deferimento, o Registro de Imóveis realiza a parte documental. “A regularização não é para quem faz o imóvel e depois quer usar o Reurb para regularizar. Há uma série de critérios previstos em lei e a comissão segue rigorosamente”.

O advogado Brunno Gabriel de Godoy, presidente da Comissão do Reurb, afirma que, muitas vezes, o proprietário de um imóvel tenta regularizá-lo por meio do Ibplan e não consegue por questões técnicas, que podem ser sanadas pelo Reurb.

O presidente da comissão reforça que o processo é criterioso. “O Reurb vem para auxiliar na liberação das escrituras”, afirma Brunno. “Se não tem outra forma de regularizar, o Reurb é a última instância”, complementa Nadia.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: