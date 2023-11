VÍDEO – Veja como estão os novos leitos de UTI do Hospital Azambuja, em Brusque

O Hospital Azambuja, em parceria com o governo do estado de Santa Catarina, irá inaugurar 16 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste sábado, 11. Dentre esses leitos, 10 serão destinados a pacientes adultos, e 6 atenderão aos recém-nascidos na unidade neonatal da instituição.

A inauguração está programada para às 9h, no Auditório do Hospital, e contará com a presença do governador Jorginho Mello, do padre Nélio Roberto Schwanke, diretor administrativo do hospital, bem como de médicos, diretores e autoridades municipais e estaduais.

A decisão de criar esses novos leitos de UTI veio à tona quando a secretária do estado da Saúde, Carmem Zanotto, anunciou a iniciativa durante uma visita ao hospital no dia 2 de agosto.

Parceria com o governo

Já em 4 de agosto, o governador Jorginho Mello oficializou o compromisso do Estado, liberando um montante de R$ 1,8 milhão para aquisição de equipamentos que possibilitaram a abertura de novos leitos de UTI.

Com essa adição, a estrutura das UTIs do Hospital Azambuja expande-se de maneira significativa. Assim, a instituição passa a oferecer um total de 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e mais 16 destinados aos cuidados neonatais.

Veja as imagens:

