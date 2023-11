Os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí devem sentir os efeitos de mais um dia de calor nesta quinta-feira, 9. Contudo, uma frente fria está prevista para passar pela região no decorrer do período, trazendo consigo mudanças nas condições do tempo.

Para falar a respeito desta síntese apresentada acima, buscamos os conhecimentos do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu uma entrevista exclusiva.

Os pormenores desta conversa estão disponíveis no boletim, exposto logo após a foto exibida a seguir.

Calor e frente fria na quinta-feira

*Boletim Piter Scheuer >>

Vamos começar esta análise detalhando as condições do tempo esperadas para esta quinta-feira em Brusque e região.

O dia promete ser aproveitável às atividades ao ar livre em boa parte do período. No entanto, as nuvens gradativamente tendem a aumentar, por conta de uma frente fria programada para ingressar ao Vale do Itajaí.

O risco de chuva não pode ser descartado ainda pela manhã. Porém, a condição aumenta a partir da tarde em direção da noite, quando algum evento de trovoada isolada até faz parte da previsão.

Ainda faz calor nesta quinta-feira. Os picos máximos podem exceder os 30ºC, mas, isso vai depender muito da nebulosidade.

Caso as nuvens impeçam uma presença solar mais prolongada, é provável que os termômetros não atinjam extremas tão elevadas, ficando abaixo desta expectativa.

Calor diminui na sexta-feira

Quando direcionamos nosso olhar para a sexta-feira, Brusque e toda a região terão um dia com a presença de mais nuvens. A previsão até indica sol, mas será restrito a poucas aberturas.

Esse dia não está livre da chuva. Ela pode vir sem hora definida para ocorrer, e portanto, estejam atentos a essa possibilidade caso tenham alguma atividade de longa duração que exija tempo seco integral.

Por conta dessa nebulosidade maior prevista, o calor tende a diminuir. Os picos máximos na sexta-feira estão programados para oscilar entre 24 a 26ºC, ficando dentro dessa variação.

Calor volta com tudo no fim de semana

Ao analisarmos uma projeção mais avançada, temos que destacar o intenso calor previsto para Brusque e região no fim de semana. As temperaturas máximas no domingo podem passar dos 35ºC, não descartando picos próximos de 40ºC.

O sol está previsto para aparecer, mas sempre na presença de muitas nuvens, e portanto não irá predominar.

Com relação à possibilidade de chuva, há risco tanto no sábado quanto no domingo em forma de pancadas de verão. Ou seja, enquanto alguns pontos terão trovoada severa, outros próximos podem passar o período com tempo seco.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Continuando com nossa cobertura editorial, vamos agora falar sobre o monitoramento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados que estamos apresentando foram coletados pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo exibe o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local descrito no anexo, (marcado em vermelho).

É importante notar que não houve registro de chuva durante esse período, como indicado nas marcações em azul.

Fotos dos leitores

Encerrando esta edição, convidamos você a apreciar as belas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Estas imagens, pois, capturam a essência do amanhecer desta quinta-feira em cada local mencionado nas legendas.

