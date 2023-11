VÍDEO – Ao tentar fugir da PM, homem joga picape com 700 quilos de maconha em rio do Oeste catarinense

Um homem jogou uma picape dentro do rio Uruguai após tentar fugir da Polícia Militar durante uma abordagem em Caxambu do Sul, no Oeste catarinense, na noite da quarta-feira, 8. O veículo estava carregando 776 quilos de maconha.

A operação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil e Gaeco. Três pessoas foram presas.

Abordagem

Os policiais trocaram informações e localizaram uma Mitsubishi Triton suspeita, em direção à divisa com o Rio Grande do Sul.

O motorista não obedeceu a ordem de parada, passou sobre a balsa e jogou o veículo na água. Ele saiu nadando e foi preso em seguida. Um casal, que estava em um carro de apoio, também foi preso.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e uma máquina da prefeitura retiraram a picape da água. Dentro dela, havia grande quantidade de maconha que, após a secagem, pesou 776 quilos.

Veículo roubado

A vistoria veicular mostrou que a picape, registrada em Corbélia (PR), era roubada e estava circulando clonada, com placas de outra Triton de mesmas características.

Os dois homens, de 23 e 33 anos, e a mulher, de 25 anos, todos paranaenses, foram levados à Delegacia de Polícia de Chapecó onde vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Veja as imagens:

Leia também:



1. Conheça a família brusquense que descende de um comandante da cavalaria de Napoleão Bonaparte

2. Jovem morre após perder controle de caminhão e tombar na BR-101

3. El Niño mais intenso em sete anos causou chuvas que transbordaram rio de Brusque oito vezes em um mês

4. Identificado adolescente que morreu após ser esfaqueado no peito em Florianópolis

5. Adolescentes tentam fugir de abordagem, mas são apreendidos com drogas no Centro II, em Brusque

Assista agora mesmo!

Festa que celebra orgulho de ser bergamasco mantém tradição viva em Botuverá: