Identificado adolescente que morreu após ser esfaqueado no peito em Florianópolis

Foi identificado como Talles Arneiro Neves, de 17 anos, o adolescente que foi morto com uma facada no peito em Florianópolis na terça-feira, 7.

Talles era natural do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens a Telles.

“Quero agradecer a todos que me mandaram uma palavra de carinho, apoio, em nome do meu filho”, postou o pai de Telles.

“Lembremos sempre dos bons momentos e oremos”, disse um homem.

Escolas

A escola Amélia Lima Silva publicou uma nota de luto na quarta-feira, 8. Confira:

“A Escola Amélia de Lima de Silva, se solidariza com a dor de nossa amiga e funcionária Sonaly Moraes Arneiro, e de toda sua família pela perda inestimável de seu filho amado Talles, nosso ex aluno que estará presente eternamente em nossos corações.Recebam nossos abraços e nossos profundos sentimentos, a família Amélia sente muito”.

A Escola Municipalizada Prefeito João Gurito, localizada no Rio de Janeiro, também divulgou uma nota em solidariedade a Talles. Veja:

“A Comunidade Escolar da Escola Municipalizada Prefeito João Gurito, consternada com a triste notícia em relação ao nosso ex-aluno Talles Arneiro Neves, solidariza-se com os familiares e amigos nesse momento de dor”.

O caso

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com uma facada no peito em Florianópolis na noite da terça-feira, 7. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime é um homem em situação de rua que foi preso em flagrante.

O crime aconteceu por volta das 19h30, no Largo da Alfândega. O jovem foi atingido no peito e chegou a ser levado ao hospital, porém, não resistiu aos ferimentos.

