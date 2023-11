Identificado jovem que morreu após caminhão tombar na BR-101

Foi identificado como Ivan Bruno Rodrigues Garcia, de 24 anos, o jovem que morreu após perder o controle do caminhão e tombar na BR-101, em Sangão, no Sul catarinense, na quarta-feira, 8.

Ivan será sepultado no Cemitério Municipal de Três Cachoeiras (RS) nesta quinta-feira. Ele deixa amigos e familiares enlutados.

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava preso às ferragens, com o painel do veículo prendendo a cintura dele e, os pedais, os pés.

Foi utilizado um guindaste para retirá-lo de dentro do caminhão. O óbito foi confirmado no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para a ocorrência. Os Bombeiros Voluntários de Jaguaruna atuaram na ocorrência. Não foram divulgadas mais informações.

Leia também:



1. Conheça a família brusquense que descende de um comandante da cavalaria de Napoleão Bonaparte

2. Jovem morre após perder controle de caminhão e tombar na BR-101

3. El Niño mais intenso em sete anos causou chuvas que transbordaram rio de Brusque oito vezes em um mês

4. Identificado adolescente que morreu após ser esfaqueado no peito em Florianópolis

5. Adolescentes tentam fugir de abordagem, mas são apreendidos com drogas no Centro II, em Brusque

Assista agora mesmo!

Festa que celebra orgulho de ser bergamasco mantém tradição viva em Botuverá: