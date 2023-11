20º Mercado de Pulgas em fotos no fim desta edição

Reviver momentos especiais ao se deparar com o brinquedo favorito da infância, as louças que adornavam a casa da vovó ou até mesmo o carro no qual aprendeu a dirigir. Uma verdadeira viagem no tempo.

Todas essas experiências, pois, aguardam por você na 20ª edição do Mercado de Pulgas, um evento imperdível que acontece neste fim de semana no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, em Brusque.

A entrada para este espetáculo nostálgico é simbólica: um quilo de alimento ou um item de higiene, então destinados às vítimas das chuvas em Santa Catarina.

Além de proporcionar momentos de resgate sentimental, o evento oferece uma praça de alimentação, exposição de carros antigos, feira de artesanato e apresentações de música ao vivo.

Para os aficionados por garimpo e pechinchas, a feirinha então conta com a participação de cerca de 170 expositores.

Alguns itens no Mercado de Pulgas

Roupas, louças, fotografias, relógios, selos, moedas, obras de arte, sapatos, livros, artigos de decoração, CDs, DVDs, discos de vinil, gibis e diversos objetos colecionáveis, incluindo produtos artesanais, compõem o vasto leque de opções.

O organizador do evento, Vilmar Araldi, do Clube de Bicicletas Antigas, destaca então que o Mercado de Pulgas é uma celebração para todas as idades.

“Recebemos visitantes de diversas cidades, seja para garimpar objetos únicos ou para aproveitar o fim de semana com amigos e família, revisitando artigos que marcaram suas vidas”, comenta entusiasmado.

O 20º Mercado de Pulgas é uma realização do Clube das Bicicletas Antigas de Brusque, com o apoio imprescindível da Prefeitura de Brusque, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O evento, que teve início na sexta-feira, 10, promete encerrar com chave de ouro neste domingo, 12, às 18h.

Vale ressaltar, pois, que o estacionamento é gratuito, convidando todos a se envolverem nessa experiência única de resgate histórico e cultural.

Mercado de Pulgas em fotos após anúncios

As relíquias do 20º Mercado de Pulgas

