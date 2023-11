Um ano de desafios

O Brusque nao terá pela frente apenas uma temporada bastante pesada, com campeonato catarinense, Copa do Brasil e Série B. Terá que enfrentar tambem a distância, de jogar no acanhado estádio de Balneário Camboriú, que não é tão longe assim da cidade (mas que pode demorar caso tenha fila na BR), mas tem a questão da distância.

Ontem, o estádio das Nações em Balneário foi vistoriado, e a situação lá nao é muito boa. O gramado está numa péssima situação, já que o local, como estádio público que é, recebe dezenas de jogos de campeonatos amadores. O Brusque ficará responsável por isso e terá sessenta dias para fazer o milagre lá.

Enquanto isso, fica o mistério sobre onde o time jogará a Série B. Até a diretoria do Joinville já ofereceu a Arena pros jogos, em meio a um Augusto Bauer em obras e, hoje, sem perspectiva de acordo sem a lotação de 6 mil torcedores.

O Brusque terá, mais uma vez, que buscar se reinventar para jogar fora da Cidade e buscar fazer uma operação rentável, tendo ainda o desafio de jogar em alto nivel na sua “nova casa”.

Renovações

O Brusque já publicou no BID da CBF as primeiras renovações de contratos para a proxima temporada. Alex Ruan, Everton Alemão, Madison e Guilherme Queiroz já tiveram seus nomes publicados. Olávio, Matheus Nogueira e Wallace tiveram renovação automática. Já Danilo Belão e Luizinho retornaram para o Internacional de Lages. Mais gente deve ser anunciada nos próximos dias.