O Brusque tem suas primeiras renovações de contratos oficializadas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF: o zagueiro Éverton Alemão, o lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Madison e os atacantes Guilherme Queiróz e Diego Tavares seguem no Brusque em 2024. As publicações dos novos vínculos foram realizadas na tarde desta terça-feira, 14.

Éverton Alemão renovou seu contrato por mais duas temporadas. Os outros quatro jogadores assinaram até o fim da Série B do Brasileiro de 2024.

Outros jogadores que deverão ter suas renovações publicadas no BID em breve são o goleiro Matheus Nogueira, o atacante Olávio e o zagueiro Wallace. Os três possuíam, em seus contratos, cláusulas de renovação automática, que foram devidamente ativadas, conforme informações do clube.

Saídas

Na terça-feira, 14, o Botafogo-PB anunciou a contratação do volante Rodrigo Vasconcelos, que jogou pelo Brusque em 2023. No BID, constam também as saídas do lateral-esquerdo Ângelo, que fez duas partidas pelo quadricolor neste ano O atacante Pedro Henrique também deixa o clube, rumo ao Inter de Lages. Ele fez quatro jogos pelo Brusque na Série C.

Na manhã desta quinta-feira, 16, foram publicados no BID os vínculos do lateral-direito Danilo Belão e do atacante Luizinho com o Inter de Lages. Ambos estavam emprestados ao Brusque pelo Leão Baio até o fim de 2023.

Sob contrato

Até o momento, os seguintes jogadores têm contrato válido para 2024:

Goleiros

– Anderson (emprestado pelo Inter de Lages até o fim do Catarinense)

– Jordan (emprestado ao Sport. Contrato com o Brusque até 2025)

– Matheus Nogueira

Zagueiros

– Dionatan (da base, relacionado em súmula em 2023. Contrato até 30/04/2026)

– Éverton Alemão

– Wallace

– Ianson

Lateral-esquerdo

– Alex Ruan

Volantes e meias

– Madison

– Diego Mathias

Atacantes

– Diego Tavares

– Guilherme Queiróz

– Maurício Garcez (emprestado ao Coritiba. Contrato com o Brusque até 30/06/2026)

– Neto (da base, relacionado em súmula em 2023. Emprestado ao Coritiba. Contrato com o Brusque até 15/08/2027)

– Olávio

– Pedoca

– Robinho (da base, relacionado em súmula em 2023. Contrato até 31/08/2026)

