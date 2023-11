As intensas chuvas que vêm impactando de maneira severa as cidades do Vale do Itajaí nesta quinta-feira, 16, estão resultando em volumes significativos de precipitação em vários pontos monitorados da região.

Um dos municípios mais atingidos é Vidal Ramos, onde o índice pluviométrico já ultrapassa os 120mm, segundo dados provenientes da rede Groh Estações.

O efeito dessa precipitação intensa em um curto intervalo de tempo foi o transbordamento do rio Itajaí-Mirim, deixando a cidade submersa durante a manhã.

Carros foram arrastados pela correnteza, e o pico do rio atingiu 4,71 metros às 9h45, de acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA).

Mais chuva

Conforme indicação das previsões dos meteorologistas, o tempo não apresenta sinais de estabilização, e as chuvas devem persistir na forma de pancadas, pelo menos até o sábado.

A situação exige extrema cautela por parte da população, diante dos riscos associados a inundações e condições meteorológicas adversas.

Após a veiculação dos anúncios que tornam possível esta cobertura, convidamos você a assistir ao vídeo que oferece uma visão objetiva dos impactos causados pela cheia do rio Itajaí-Mirim em Vidal Ramos.

Este registro audiovisual proporciona uma análise direta e abrangente dos desdobramentos dessa situação crítica na região.

Vídeo após anúncios

Gostaríamos de apresentar aqueles que tornam possível a continuidade deste trabalho essencial do Blog do Ciro Groh. São nossos valiosos patrocinadores, cujos banners estão exibidos abaixo.

Cada um desses parceiros acredita na nossa missão de buscar pautas relevantes e envolventes, livres de futilidades, permitindo-nos sempre oferecer conteúdos significativos aos leitores.

É graças ao apoio desses anunciantes que conseguimos manter nossa dedicação a esse propósito.

Convidamos você, estimado leitor, a explorar as ofertas e produtos oferecidos por eles. Ao clicar nos logotipos abaixo, você não apenas terá a oportunidade de conhecer melhor o que eles têm a oferecer, mas também estará contribuindo para o sucesso contínuo do nosso trabalho.

Após esta breve introdução, o artigo prossegue com informações complementares, acompanhadas de belas fotos, proporcionando uma experiência completa e envolvente direcionada ao grande público.

Agradecemos a todos por fazerem parte desta jornada conosco.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – As casas antigas de Guabiruba que irão te surpreender

2. Descubra como moradora surpreendeu Guabiruba com seus três mil pés de cebola

3. GALERIA – Confira as relíquias do 20º Mercado de Pulgas de Brusque

Vidal Ramos inundada

Como destacado anteriormente, chegamos a este momento da edição com a exibição do vídeo que contém imagens impressionantes da cheia em Vidal Ramos.

Não perca esse registro visual impactante que proporciona uma visão vívida e detalhada dos efeitos dessa inundação na localidade.

Números parciais da chuva

Agora, compartilhamos um levantamento dos índices pluviométricos registrados exclusivamente nesta quinta-feira em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

O destaque notável recai sobre Vidal Ramos, onde os valores já ultrapassam os 120mm.

É importante ressaltar que essa apuração abrange o período desde a madrugada até aproximadamente o horário de 15h.

Esses números refletem a intensidade das chuvas e proporcionam uma visão abrangente do impacto meteorológico ao longo do dia.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Imagens desta quinta-feira

Para concluir esta edição, trazemos agora algumas fotografias que oferecem uma visão objetiva do cenário observado nesta quinta-feira em Brusque e região.

Essas imagens capturam de forma impactante os eventos climáticos e as condições que marcaram o dia, proporcionando aos espectadores uma compreensão visual completa do contexto.

*Em Presidente Nereu >>

*Em Vidal Ramos >>

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK