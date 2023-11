Prefeitura de Botuverá cancela aulas desta quinta-feira; Unifebe terá aulas de graduação a distância

A Prefeitura de Botuverá informou que as aulas da rede municipal e estadual desta quinta-feira estão canceladas. A Unifebe, de Brusque, também cancelou as aulas presenciais e vai funcionar no modo a distância.

Questionada, a Unifebe informou que a medida é válida para os cursos de graduação, exceto Medicina que seguirá calendário próprio.

“A Unifebe destaca que, as aulas presenciais de sexta-feira e sábado, dias 17 e 18, estão mantidas normalmente. Qualquer mudança será comunicada pela instituição”.

