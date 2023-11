Macarronada Beneficente é adiada por causa das chuvas; confira nova data

Por causa das chuvas e da previsão de enchente em Brusque, a Macarronada Beneficente que seria realizado nesta sexta-feira, 17, foi adiada. A nova data foi marcada para 1º de dezembro. O evento é promovido pelo Grupia com apoio do Instituto Bom Samaritano.

O local e o horário da ação permanece o mesmo, o Pavilhão da Fenarreco a partir das 19h.

Foi transferida também a abertura do XI Natal de Amor e Fé assim como a entrega do troféu Fazedores do Bem 2023.

