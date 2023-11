Ciro Bottini participará de live de Black Friday em Brusque; empresa sorteará vale-compras de R$ 6 mil

Neste domingo, 19, às 20h, a Havan realiza uma live com de Black Friday, com o apresentador Ciro Bottini. A transmissão será pelas redes sociais da varejista no Instagram e Facebook e também diretamente pelo aplicativo Havan.

Durante a live serão sorteados R$ 6 mil em vale-compras somente para quem assistir pelo Aplicativo da Havan, que está disponível para Android e iOS e pode ser encontrado na loja de aplicativos do smartphone.

“Será mais um grande sucesso e, com certeza, vamos vender, vender, vender tudo”, afirma o apresentador, Ciro Bottini, que também estrela a campanha Black Friday Havan, que acontece durante todo o mês de novembro.

Com mais de 35 anos de experiência, Bottini afirma que essa Black Friday promete ser um grande sucesso. “A Havan já possui uma base de clientes leais e, com essas promoções atrativas, não tenho dúvidas que irá superar todas as expectativas”.

O dono da Havan, Luciano Hang, destaca que a presença de Bottini na campanha tem sido muito positiva. “Bottini é um profissional fantástico, tem a cara da Havan, sabe como encantar e realizar o sonho dos clientes, ingredientes perfeitos para a data”, comenta.

