Rio Itajaí-Mirim pode atingir 7,50 metros na noite desta quinta-feira, em Brusque

A Prefeitura de Brusque realizou agora pouco uma live no Instagram com o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki. Na oportunidade, o coordenador informou que o rio Itajaí-Mirim, em Brusque, deve atingir 7 metros por volta das 19h desta quinta-feira, 16. Já por volta das 21h poderá atingir 7,50 metros.

Questionado sobre a existência de ocorrências no município, Cugiki explica que nada grave foi registrado e que não há pontos de alagamentos identificados. Porém, é preciso atenção nas próximas horas.

“Vamos atualizando os números durante o dia. Não há ninguém desalojado ou desabrigado. Ainda chove em Vidal Ramos, porém, menos do que chovia pela manhã. A Beira Rio deverá ser fechada por volta das 18h30, talvez um pouco antes. O rio hoje deve subir mais rápido do que subiu nas chuvas de outubro“, explicou.

O órgão preparou, em outubro deste ano, uma lista com as ruas que poderão ser atingidas pelas águas com uma cota inferior a oito metros. Confira:

Bairro São Luiz:

Rua Padre Gracher – Cota: 7,95 metros

Rua Manoel joão Flor – Cota: 7,62 metros

Bairro Rio Branco:

Rua Ernesto Bianchini – Cota: 6,72 metros

Rua RB 002 – Cota: 7,01 metros

Bairro Guarani:

Rua General Osório – Cota: 7,16 metros

Rua Gerson Venturelli – Cota: 7,26 metros

Rua GU 01 – Cota: 7,11 metros

Rua GU 03 – Cota: 7,44 metros

Rua João Siegel – Cota: 7,97 metros

Rua João Voss Junior – Cota: 7,53 metros

Rua Nelson Mattioli – Cota: 7,12 metros

Rua Nicolau Lauritzen – Cota: 7,59 metros

Rua Orides Schwartz – Cota: 7,89 metros

Rua Osvaldo Hassmann – Cota: 7,46 metros

Rua Pedro Bittelbrun – Cota: 7,90 metros

Rua GU 19 – Cota: 7,80 metros

Bairros Maluche e Souza Cruz:

Rua Francisco Sassi – Cota: 7,71 metros

Rua SC 221 – Cota: 7,83 metros

Rua Hugo Schlosser – Cota: 7,30 metros

Bairro Dom Joaquim:

Rua Beira Rio – Cota: 7,76 metros

Rua Carlos Hort – Cota: 7,97 metros

Santa Terezinha:

Rua Francisco Staack – Cota: 7,95 metros

Rua Júlio Orthmann – Cota: 7,94 metros

Rua Mathias Moritz – Cota: 8,01 metros

Rua Teodoro H. Staack – Cota: 7,77 metros

Rua Teodoro Henrique – Cota: 7,80 metros

Rua Francisco Heil – Cota: 7,90 metros

Bairros Centro I e Centro II:

Rua Arno Carlos Gracher – Cota: 5,76 metros

Rua Arthur Olinger – Cota: 7,57 metros

Rua Moritz Germano Hoffmann – Cota: 7,75 metros

Rua Vicente Schaefer – Cota: 08,01 metros

Rua Adolfo Schlosser – Cota: 6,61 metros

Rua Ewaldo Bohn – Cota: 7,40 metros

Rua Gentil Batisti Archer – Cota: 7,36 metros

Rua Hugo Schlosser – Cota: 7,30 metros

Rua Manfredo Hoffmann – Cota: 7,05 metros

Rua Oscar Carlos Muller – Cota: 7,49 metros

Rua Rodrigues Alves – Cota: 5,87 metros

Bairro Santa Rita:

Rua Adelino da Silva Vale – Cota: 6,82 metros

Rua Alemanha – Cota: 7,62 metros

Rua Celia Zen – Cota: 6,72 metros

Rua Coelho Neto – Cota: 5,64 metros

Rua Laura Diegoli Battistotti – Cota: 8,01 metros

Rua México – Cota: 7,80 metros

Rua SR-005 – Cota: 7,82 metros

Rua Vitório Demarchi – Cota: 7,95 metros

