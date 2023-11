Macarronada Beneficente do Grupia acontece nesta sexta-feira; saiba como adquirir cartões

O Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia) e a Associação Instituto Bom Samaritano (Bomsa) realizam nesta sexta-feira, 17, a edição anual da Macarronada Beneficente. O evento será realizado no Pavilhão da Fenarreco a partir das 18h30, e marca oficialmente a abertura do XI Natal de Amor e Fé.

O prato principal do evento é a tradicional macarronada, que neste ano, será preparada pelo Chef Willian Otaviano. Serão 1.200 pratos, servidos no local a partir das 19h, ou para retirada do público, a partir das 18h30. A Cooperativa Cervejeira Sul-Brasileira (Cocersul) também estará no evento com a venda de cervejas artesanais, água e refrigerante. Além disso, a ação contará com sorteio de brindes e show do cantor Tabony.

O valor do cartão para consumo é de R$ 25. Os cartões podem ser adquiridos antecipadamente na secretaria da Paróquia São Judas Tadeu, Anjos do Peito, Lemus Calçados, Rancho do Michei, Lanchonete Rodoviária, supermercados O Barateiro, Secretaria do Brusque Futebol Clube (Arena Brusque), Secretaria da Igreja Evangélica Calvário ou com os voluntários do Grupia e do Instituto Bom Samaritano. Os cartões também serão vendidos durante o evento.

Venda importante

De acordo com o presidente do Grupia, Paulo Vendelino Kons, a venda dos cartões será decisiva para a aquisição dos alimentos a serem distribuídos em Brusque e em outras localidades do Vale do Rio Itajaí-Mirim e do Vale do Rio Tijucas, dentro da programação do XI Natal de Amor e Fé.

“Temos como meta atender 350 famílias necessitadas, com a entrega de cartão de Natal personalizado, cinco toneladas de alimentos, 350 aves de natalinas, já temperadas, prontas para irem ao forno, 1.500 pacotes natalinos e seis mil doces de Natal, neste ano de 2023. Por este motivo convidamos toda a comunidade a colaborar e prestigiar a Macarronada Solidária”, enfatiza Paulo Kons.

Troféu ‘Fazedores do Bem’

Nesta edição da Macarronada Beneficente também acontecerá a entrega do troféu ‘Fazedores do Bem’ 2023, que visa promover a prática da caridade e do bem comum.

A solenidade de entrega do Troféu ‘Fazedores do Bem’ 2023 será às 19h, no palco da Pavilhão.

